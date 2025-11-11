Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: la Selección argentina, con un gol mendocino, ganó en el debut

Panamericano de hockey sobre patines: cómo salieron las otras selecciones

La Selección argentina senior de damas apabulló a Brasil al golearlo por 10 a 0, con conquistas de las mendocinas Micaela Escudero (2), Yara Valdez y Yamila Nahim. Las restantes anotaciones fueron de Jimena Ortiz (2), Carolina Flores (2), Julieta Martín y Lourdes Tabarelli.

Este martes las chicas argentinas se miden con Colombia y el miércoles jugarán contra Chile.

En Sub 19 de varones, Argentina, que es dirigida por el Tuco Esteban Ábalos, debutó con un 11 a 0 sobre Brasil, con un tanto del jugador de Murialdo Lucas Sottano. Los restantes goles fueron de Nicolás Alonzo (3), Bautista Romero (2), Joaquín Barifusa (2), Tiziano Calisse, Alejo Espinoza y Benjamín Bailón.

Por último, en Sub 19 femenino, el equipo argentino (con Josefina Almaraz de titular) derrotó ajustadamente a Colombia por 3 a 2, con una conquista de la hockista de San Martín Pilar Abaid. También le dio forma al triunfo María Paz Illanes (2). Para las Cafeteras descontó Camila Zuluaga (2).