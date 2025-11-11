Panamericano de Naciones de hockey sobre patines: la Selección argentina, con un gol mendocino, ganó en el debut

La Selección argentina senior de varones comenzó este lunes el Panamericano de Naciones de hockey sobre patines en San Juan con el pie derecho. El equipo nacional le ganó a Colombia por 3 a 1, con un gol del mendocino Renzo De la Reta.
La Selección argentina senior comenzó el Panamericano de hockey sobre patines en San Juan con un triunfo sobre Colombia
El quinteto, que es dirigido por el Negro José Luis Páez, completó el triunfo con los tantos del jugador de Andes Talleres Valentino Rossignoli y del sanjuanino de Hispano Ignacio De la Torre. Oscar Pataquiva descontó para los Cafeteros.
El próximo compromiso del equipo albiceleste, que también tiene en su plantel a Mateo Lucero (de Casa de Italia) y a Exequiel Tamborindegui (el hockista de Talleres fue titular ante los colombianos) será este martes a las 21 ante Estados Unidos. Cerrará la fase clasificatoria ante Brasil y Chile.
La Selección argentina senior de damas apabulló a Brasil al golearlo por 10 a 0, con conquistas de las mendocinas Micaela Escudero (2), Yara Valdez y Yamila Nahim. Las restantes anotaciones fueron de Jimena Ortiz (2), Carolina Flores (2), Julieta Martín y Lourdes Tabarelli.
Este martes las chicas argentinas se miden con Colombia y el miércoles jugarán contra Chile.
En Sub 19 de varones, Argentina, que es dirigida por el Tuco Esteban Ábalos, debutó con un 11 a 0 sobre Brasil, con un tanto del jugador de Murialdo Lucas Sottano. Los restantes goles fueron de Nicolás Alonzo (3), Bautista Romero (2), Joaquín Barifusa (2), Tiziano Calisse, Alejo Espinoza y Benjamín Bailón.
Por último, en Sub 19 femenino, el equipo argentino (con Josefina Almaraz de titular) derrotó ajustadamente a Colombia por 3 a 2, con una conquista de la hockista de San Martín Pilar Abaid. También le dio forma al triunfo María Paz Illanes (2). Para las Cafeteras descontó Camila Zuluaga (2).