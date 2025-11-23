Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
Cómo quedó el campeonato de Fórmula 1 tras la sanción a McLaren en el GP de Las Vegas

Los dos McLaren, conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas y el campeonato de Fórmula 1 quedó al rojo vivo antes de las dos últimas carreras.

Por UNO
Norris fue descalificado en Las Vegas.

La sanción contra los autos del equipo que ya tiene asegurado el título de constructores de esta temporada se debe a que el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido.

verstappen 3

Tras la carrera y la inspección, los delegados técnicos detectaron que el desgaste de los tacos traseros de ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm.

El asunto se remitió a los comisarios, quienes posteriormente descalificaron ambos coches del resultado oficial ya que Norris terminó segundo y Piastri cuarto.

La clasificación quedó con Verstappen y los Mercedes de Russell y Antonelli en el podio, mientras que el top 10 se completó con Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg, Hamilton, Ocon y Bearman, en ese orden.

Max Verstappen igualó a Piastri y se acercó a Norris en el campeonato

Con este nuevo resultado, el ganador de la carrera, Max Verstappen, tuvo un gran avance en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025, ya que el piloto de Red Bull ahora está empatado con Oscar Piastri con 366 puntos y Lando Norris lidera la clasificación con solo 24 puntos de ventaja, con 390, a falta de solo dos carreras: el 30 de noviembre en Qatar y el 7 de diciembre en Abu Dhabi.

Confirmando las descalificaciones de los McLaren, el documento de los comisarios indicó que "los comisarios y tres representantes de McLaren confirmaron que no cumplían con la normativa".

