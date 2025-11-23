Cómo quedó el campeonato de Fórmula 1 tras la sanción a McLaren en el GP de Las Vegas

Los dos McLaren, conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas y de esta manera el campeonato de Fórmula 1 quedó al rojo vivo antes de las dos últimas carreras.
La sanción contra los autos del equipo que ya tiene asegurado el título de constructores de esta temporada se debe a que el espesor del patín más trasero de ambos vehículos era menor que el espesor requerido.
Tras la carrera y la inspección, los delegados técnicos detectaron que el desgaste de los tacos traseros de ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm.
El asunto se remitió a los comisarios, quienes posteriormente descalificaron ambos coches del resultado oficial ya que Norris terminó segundo y Piastri cuarto.
La clasificación quedó con Verstappen y los Mercedes de Russell y Antonelli en el podio, mientras que el top 10 se completó con Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg, Hamilton, Ocon y Bearman, en ese orden.
Con este nuevo resultado, el ganador de la carrera, Max Verstappen, tuvo un gran avance en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025, ya que el piloto de Red Bull ahora está empatado con Oscar Piastri con 366 puntos y Lando Norris lidera la clasificación con solo 24 puntos de ventaja, con 390, a falta de solo dos carreras: el 30 de noviembre en Qatar y el 7 de diciembre en Abu Dhabi.
Confirmando las descalificaciones de los McLaren, el documento de los comisarios indicó que "los comisarios y tres representantes de McLaren confirmaron que no cumplían con la normativa".