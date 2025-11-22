Atento Colapinto: Alpine recibió la peor noticia antes del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Por qué le sacaron una multa al auto de Colapinto

El motivo de la multa estaba relacionado con el uso de un juego de neumáticos que ya figuraba como devuelto electrónicamente después de la tercera práctica libre, lo que abrió la puerta a un análisis detallado por parte del organismo.

Según figura en el Documento 23, elaborado por el Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, la tercera práctica libre había sido declarada en condición de mojado por el Director de Carrera. En esos casos, el reglamento indica que uno de los sets de neumáticos intermedios debe devolverse de manera electrónica no más tarde de dos horas después del final de la sesión. Aunque Alpine cumplió con la devolución física de los compuestos, el equipo no registró correctamente la operación en el sistema, lo que constituye una infracción administrativa.

franco colapinto (3) Colapinto buscará mejorar su rendimiento con el Alpine.

La FIA dijo que “aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la Federación, y esto no se hizo”. Ese error desencadenó la apertura del expediente y la posterior resolución de los comisarios.

Atento Colapinto: Alpine deberá pagar 5.000 euros

Los jueces deportivos decidieron aplicar una multa de 5.000 euros al equipo francés, dejando en claro que la irregularidad no afectó el rendimiento en pista ni proporcionó ventajas competitivas.

Por ello, Franco Colapinto conservará su 15º lugar en la parrilla de salida para la carrera del sábado por la noche, en el espectacular trazado urbano montado en Las Vegas.