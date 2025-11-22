Atento Colapinto: Alpine recibió la peor noticia antes del GP de Las Vegas de Fórmula 1

La escudería francesa Alpine recibió una mala noticia luego de que se detectara un error en el auto del piloto argentino Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas de Fórmula 1.
La escudería francesa Alpine recibió una mala noticia luego de que se detectara un error en el auto del piloto argentino Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas de Fórmula 1.
Alpine deberá pagar una multa de 5 mil euros luego de que se detectara una presunta infracción vinculada al auto de Colapinto, quien finalizó en la 15ª posición después de avanzar con solidez a la Q2 en una sesión marcada por condiciones de pista extremadamente complicadas.
Tras concluir la clasificación, la FIA informó que el coche del joven piloto había sido puesto bajo revisión por un posible incumplimiento de los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.
El motivo de la multa estaba relacionado con el uso de un juego de neumáticos que ya figuraba como devuelto electrónicamente después de la tercera práctica libre, lo que abrió la puerta a un análisis detallado por parte del organismo.
Según figura en el Documento 23, elaborado por el Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, la tercera práctica libre había sido declarada en condición de mojado por el Director de Carrera. En esos casos, el reglamento indica que uno de los sets de neumáticos intermedios debe devolverse de manera electrónica no más tarde de dos horas después del final de la sesión. Aunque Alpine cumplió con la devolución física de los compuestos, el equipo no registró correctamente la operación en el sistema, lo que constituye una infracción administrativa.
La FIA dijo que “aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la Federación, y esto no se hizo”. Ese error desencadenó la apertura del expediente y la posterior resolución de los comisarios.
Los jueces deportivos decidieron aplicar una multa de 5.000 euros al equipo francés, dejando en claro que la irregularidad no afectó el rendimiento en pista ni proporcionó ventajas competitivas.
Por ello, Franco Colapinto conservará su 15º lugar en la parrilla de salida para la carrera del sábado por la noche, en el espectacular trazado urbano montado en Las Vegas.