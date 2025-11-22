Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

La Q1 fue apasionante porque todos corrieron contra el clima y contra el reloj que se acercaba a los 15'. Finalmente Colapinto terminó 11, Gasly subió al 5 y los tres primeros fueron Russell (Mercedes), Verstappen (Red Bull) y Alonso (Aston Martin), mientras que quedaron afuera Albon (Williams), Antonelli (Mercedes), Bortoletto (Sauber), Tsunoda (Red Bull) y Hamilton.

La Q2 del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Con una pista un poco más seca comenzó la Q2 en la que los Alpine estuvieron desde un inicio muy parejos e intentando ser de los 10 autos que pasarían a Q3.

colapinto 5

Finalmente, Gasly se metió 7, pero Colapinto quedó 15 y afuera junto a Hulkenberg (Sauber), Stroll (Aston Martin) y los Haas de Ocon y Bearman. Los tres primeros fueron Russell (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls) y Sainz (Williams).

Quiénes largarán adelante en el GP de Las Vegas

En los 10' de la Q1, ya con la pista más seca, se definió la pole y los primeros puestos en la grilla de partida para la carrera de este domingo.

Los postulantes al título hicieron lo suyo y finalmente Norris (su pole número 16), Verstappen y Sainz ocuparon los 3 primeros puestos delante de Russell y Piastri, quienes completaron el top 5. Gasly largará 10.

Horario y TV del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Domingo 24/11

Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus Premium

Así está la lucha por el campeonato de Fórmula 1