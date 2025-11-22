Qué significa atarse los cordones de la zapatilla derecha primero, según la psicología del comportamiento

En este caso, atarse primero la zapatilla derecha no es casual para quienes lo hacen siempre. Es un gesto que se relaciona con la lateralidad dominante, los patrones de orden mental, el nivel de autoexigencia y la necesidad de control o estructura

La parte derecha del cuerpo está asociada simbólicamente con las acciones prácticas y la toma de decisiones. Quienes comienzan por ese lado suelen mostrar una personalidad orientada a resolver antes que contemplar, a avanzar antes que analizar en exceso y priorizar lo útil sobre lo emocional. Son personas que prefieren ir directo al punto.

Repetir siempre la misma secuencia también indica una estructura mental organizada. Este gesto es común en personas que necesitan rutinas para sentirse equilibradas, que encuentran seguridad en la repetición, siendo metódicas, detallistas y responsables.

atarse los cordones de zapatilla derecha (2) Este acto inconsciente se asocia con personas metódicas y estructuradas.

Además, según la psicología, empezar por el mismo lado cada día puede ser una forma inconsciente de crear un microcontrol sobre lo que se viene. Es un gesto típico de personalidades estructuradas, pero no rígidas: simplemente buscan estabilidad.

Esto implica tener una mayor predominancia del hemisferio izquierdo porque el lado derecho del cuerpo se vincula a una mayor actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, que controla ese lado. Ese hemisferio se asocia con:

Razonamiento lógico

Pensamiento analítico

Orden secuencial

Toma de decisiones racionales

Por último, también se interpreta como un patrón de acción, quienes lo hacen suelen ser personas que toman decisiones con rapidez y que se enfocan en metas concretas.