Qué significa atarse los cordones de la zapatilla derecha primero, según la psicología del comportamiento

Atarse los cordones de la zapatilla derecha primero y no izquierda no es una simple costumbre. Para la psicología del comportamiento, esta elección repetida funciona como un gesto no verbal que habla de la personalidad, la forma de vincularse con el entorno y la necesidad de seguridad de cada individuo. ¿Qué significa?
Aunque a primera vista parezca un hábito cotidiano sin importancia, al analizar este comportamiento detenidamente nos confirma que estos patrones automáticos dicen mucho más de lo que creemos. Uno de los más comunes es el orden en el que una persona se ata los cordones. Y puede que parezca un detalle mínimo, elegir atar primero la zapatilla derecha puede contar mucho sobre la forma en que alguien se organiza, piensa y se relaciona con su entorno.
Para la psicología del comportamiento, los hábitos automáticos, como atarse los cordones, acomodar el celular en un bolsillo específico o comenzar a vestirse por un lado del cuerpo, funcionan como microexpresiones conductuales. Reflejan preferencias internas, estilo cognitivo y modos de tomar decisiones.
En este caso, atarse primero la zapatilla derecha no es casual para quienes lo hacen siempre. Es un gesto que se relaciona con la lateralidad dominante, los patrones de orden mental, el nivel de autoexigencia y la necesidad de control o estructura
La parte derecha del cuerpo está asociada simbólicamente con las acciones prácticas y la toma de decisiones. Quienes comienzan por ese lado suelen mostrar una personalidad orientada a resolver antes que contemplar, a avanzar antes que analizar en exceso y priorizar lo útil sobre lo emocional. Son personas que prefieren ir directo al punto.
Repetir siempre la misma secuencia también indica una estructura mental organizada. Este gesto es común en personas que necesitan rutinas para sentirse equilibradas, que encuentran seguridad en la repetición, siendo metódicas, detallistas y responsables.
Además, según la psicología, empezar por el mismo lado cada día puede ser una forma inconsciente de crear un microcontrol sobre lo que se viene. Es un gesto típico de personalidades estructuradas, pero no rígidas: simplemente buscan estabilidad.
Esto implica tener una mayor predominancia del hemisferio izquierdo porque el lado derecho del cuerpo se vincula a una mayor actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, que controla ese lado. Ese hemisferio se asocia con:
- Razonamiento lógico
- Pensamiento analítico
- Orden secuencial
- Toma de decisiones racionales
Por último, también se interpreta como un patrón de acción, quienes lo hacen suelen ser personas que toman decisiones con rapidez y que se enfocan en metas concretas.