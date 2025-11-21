Cuándo juegan y dónde ver Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn, la final de ida por el ascenso a Primera

Deportivo Madryn, por su parte, fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, aunque en la primera gran final por el ascenso cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El polémico camino de Deportivo Madryn a la final

Esto los obligó a disputar el Reducido, donde llegaron a la final de polémica en polémica. Primero en los cuartos de final, donde le dieron por perdida la ida 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro que finalmente fueron desestimadas en los últimos días por el fiscal de la causa.

Ya en las semifinales, el director técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, no pudo dirigir en la vuelta por sus declaraciones contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente. Además, todo terminó a las piñas entre los jugadores de ambos equipos tras dicho encuentro, que contó con un arbitraje desastroso.

Deportivo Madryn, que fue uno de los pocos equipos que saludó a Rosario Central luego de que el “Canalla” fuera decretado campeón de la noche a la mañana en las oficinas de la AFA, quiere ascender por primera vez en su historia a la Primera División.