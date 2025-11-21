Por qué cuesta tanto eliminar la grasa abdominal: 9 razones científicas por las que no desaparece

Además, Harvard Health Publishing sugiere incorporar verduras de hoja verde, semillas, frutos secos y legumbres en la dieta, y advierte que los suplementos deberían tomarse solo con supervisión médica.

2. Rutina de ejercicio poco eficiente

No todo tipo de entrenamiento reduce igual la grasa abdominal. Un estudio de la Universidad de Copenhague, publicado en The Journal of Obesity (2024), demostró que combinar entrenamientos de alta intensidad (HIIT) con ejercicios de fuerza corporal completa durante 12 semanas reduce hasta un 20% más de grasa abdominal en comparación con hacer solo cardio.

El American College of Sports Medicine respalda esta estrategia: fuerza + alta intensidad es más efectiva para disminuir el perímetro de la cintura.

que significa, ejercicio, actividad fisica

3. Descanso insuficiente o de mala calidad

Dormir poco tiene efectos directos sobre las hormonas que regulan el apetito y el metabolismo. Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en Sleep Health (2023), reveló que quienes duermen menos de seis horas por noche tienen un 30 % más de probabilidad de acumular grasa abdominal que quienes duermen entre siete y nueve.

Por su parte, la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda mantener horarios regulares para dormir y evitar cenas excesivamente pesadas.

4. Consumo frecuente de refrescos y bebidas azucaradas

No solo los refrescos azucarados: incluso las versiones “light” pueden influir negativamente. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron en The American Journal of Clinical Nutrition (2024) que ambos tipos de bebida se asocian con mayor acumulación de grasa en la zona del vientre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar el agua o infusiones sin azúcar para reducir la ingesta de azúcares añadidos.

5. Exceso de sodio en la dieta

Un alto consumo de sal puede favorecer la retención de líquidos y provocar hinchazón abdominal. Un estudio de la Universidad de Toronto, publicado en Nutrients (2023), vinculó dietas ricas en ultraprocesados y sodio con una mayor circunferencia de cintura, incluso aunque el peso general no cambie.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan leer las etiquetas de los alimentos y reducir la sal añadida al cocinar.

sal El consumo elevado de sal favorece la retención de líquidos y puede inflamar la zona abdominal, dificultando la reducción visible de grasa.

6. Alcohol frecuente

Consumir alcohol regularmente, especialmente cerveza, se relaciona con un aumento sostenido de grasa abdominal. Un estudio de la Universidad de Barcelona, publicado en Obesity Reviews (2024), lo evidencia claramente.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAAA) de EE.UU. recomienda moderar el consumo y optar por bebidas con menor contenido calórico.

7. Músculos débiles del core y mala postura

No solo importa la grasa: si los músculos profundos como los abdominales transversales y los lumbares no están bien desarrollados, el abdomen puede sobresalir aunque la grasa no sea excesiva. Un estudio de la Universidad de Sídney, pubicado en Sports Medicine, demostró que entrenar esos músculos profundos mejora la firmeza del vientre.

El Colegio Americano de Medicina Deportiva también recomienda ejercicios como planchas, pilates o entrenamiento funcional para fortalecer el core y optimizar la postura.

plancha ejercicio.jpg Los ejercicios de plancha fortalecen el core, pero por sí solos no reducen la grasa abdominal si no se combinan con hábitos integrales.

8. Estrés prolongado

El estrés crónico eleva los niveles de cortisol, la “hormona del estrés”, y favorece la acumulación de grasa central. Una investigación de la Universidad de Stanford, publicada en Psychoneuroendocrinology (2024), mostró que programas de manejo del estrés, como meditación o yoga, pueden reducir el cortisol y la grasa abdominal en tan solo tres meses.

Además, Mayo Clinic aconseja incorporar hábitos de relajación y disminuir el consumo de cafeína para ayudar al equilibrio hormonal.

9. Dieta baja en fibra

La fibra, y especialmente la soluble, es clave para el control del apetito, el tránsito intestinal y el metabolismo de los carbohidratos. Un estudio de la Universidad de Wageningen, publicado en American Journal of Clinical Nutrition (2024), encontró que una ingesta diaria de 25–30 gramos de fibra soluble se relaciona con menor grasa abdominal y mejor salud metabólica.

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales para lograr ese aporte de fibra.

dormir Dormir poco altera hormonas clave y favorece la acumulación de grasa abdominal, según evidencia científica reciente.

Estrategia para vencer la grasa abdominal

Eliminar la grasa en la zona de la cintura no se trata solo de hacer dieta o entrenar sin parar. Según la evidencia científica recopilada: