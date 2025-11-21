La desazón de Nahuel Ulariaga por el descenso de Godoy Cruz

El mensaje de Nahuel Ulariaga tras el descenso de Godoy Cruz

"No es fácil escribir estas líneas. El sábado nos tocó vivir uno de los golpes más duros que puede recibir un jugador, un plantel y un club entero. Descender duele… y duele de verdad. Todavía me cuesta caer, entender, aceptar. Pero también siento que es necesario poner en palabras lo que llevo adentro", comenzó escribiendo Nahuel Ulariaga en su cuenta de Instagram junto a imágenes de la hinchada del Tomba y de sí mismo vistiendo la camiseta de Godoy Cruz.

"Llegué a Godoy Cruz el 2 de agosto de 2016, con 14 años, lleno de ilusiones y con una mochila cargada de sueños. Crecí en este club. Me hice jugador, persona, compañero. Conocí a entrenadores, profes, kinesiólogos, utileros, empleados y amigos que hoy siento como familia. Aprendí lo que significa respetar una camiseta, defender un escudo y sentir orgullo de pertenecer", relató el futbolista de 23 años.

"Por eso este momento golpea tanto… porque uno AMA este lugar. Porque jamás pensé vivir algo así. Pero el fútbol, como la vida, a veces te pone de rodillas para ver de qué estás hecho. Y acá estoy, triste pero firme, dolido pero entero, con la cabeza levantada y el corazón encendido".

Ulariaga además agradeció a la gente de Godoy Cruz por su constante apoyo. "A la gente del Tomba: gracias. Gracias por el apoyo, por la pasión, por exigirnos, por acompañar incluso en los días más grises. USTEDES HACEN GRANDE A ESTE CLUB. Y créanme: vamos a dejar todo para que Godoy Cruz vuelva al lugar donde merece estar. No tengo dudas de que, tarde o temprano, lo vamos a lograr"

Con optimismo, el delantero cerró: "Caímos, sí… pero no estamos rotos. Vamos a aprender, a trabajar y a levantarnos. Nos fuimos grandes, VAMOS A VOLVER GIGANTES. Siempre juntos, siempre Tomba".