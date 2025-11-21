Inicio Ovación Fútbol Nahuel Ulariaga
La desazón de Nahuel Ulariaga por el descenso de Godoy Cruz

Nahuel Ulariaga abrió su corazón y habló sobre el descenso de Godoy Cruz

Por UNO
Nahuel Ulariaga expresó su dolor por el descenso de Godoy Cruz en redes sociales. Foto: Gentileza.

Godoy Cruz atraviesa días difíciles y convulsionados luego del descenso a la Primera Nacional. Se avecinan varios cambios en lo deportivo e institucional de cara a la temporada 2026 pero en el mientras tanto las palabras de algunos de los protagonistas comienzan a surgir luego de la caída ante Deportivo Riestra en el Gambarte, hace una semana atrás.

Nicolás Fernández, el capitán de Godoy Cruz, fue el primero en manifestarse en sus redes sociales para pedir disculpas a los hinchas por el descenso de categoría. "Como capitán me hago cargo de este momento. No busco excusas: los resultados hablan por sí solos y no alcanzó con lo que dimos", fue uno de los pasajes que escribió el Indio en su cuenta de Instragram.

Nahuel Ulariaga expres&oacute; su dolor por el descenso de Godoy Cruz. Foto: Gentileza.

Lo mismo sucedió con Nahuel Ulariaga, delantero querídisimo en la casa bodeguera por ser formado en la cantera del Expreso pese a ser oriundo de Buenos Aires. Recuperado de una lesión de ligamentos, el atacante tuvo poca participación esta fatídica temporada pero se puso a disposición sobre el final para encarar lo que fue un tramo adverso y sin retorno para el Tomba.

El mensaje de Nahuel Ulariaga tras el descenso de Godoy Cruz

"No es fácil escribir estas líneas. El sábado nos tocó vivir uno de los golpes más duros que puede recibir un jugador, un plantel y un club entero. Descender duele… y duele de verdad. Todavía me cuesta caer, entender, aceptar. Pero también siento que es necesario poner en palabras lo que llevo adentro", comenzó escribiendo Nahuel Ulariaga en su cuenta de Instagram junto a imágenes de la hinchada del Tomba y de sí mismo vistiendo la camiseta de Godoy Cruz.

"Llegué a Godoy Cruz el 2 de agosto de 2016, con 14 años, lleno de ilusiones y con una mochila cargada de sueños. Crecí en este club. Me hice jugador, persona, compañero. Conocí a entrenadores, profes, kinesiólogos, utileros, empleados y amigos que hoy siento como familia. Aprendí lo que significa respetar una camiseta, defender un escudo y sentir orgullo de pertenecer", relató el futbolista de 23 años.

"Por eso este momento golpea tanto… porque uno AMA este lugar. Porque jamás pensé vivir algo así. Pero el fútbol, como la vida, a veces te pone de rodillas para ver de qué estás hecho. Y acá estoy, triste pero firme, dolido pero entero, con la cabeza levantada y el corazón encendido".

Ulariaga además agradeció a la gente de Godoy Cruz por su constante apoyo. "A la gente del Tomba: gracias. Gracias por el apoyo, por la pasión, por exigirnos, por acompañar incluso en los días más grises. USTEDES HACEN GRANDE A ESTE CLUB. Y créanme: vamos a dejar todo para que Godoy Cruz vuelva al lugar donde merece estar. No tengo dudas de que, tarde o temprano, lo vamos a lograr"

Con optimismo, el delantero cerró: "Caímos, sí… pero no estamos rotos. Vamos a aprender, a trabajar y a levantarnos. Nos fuimos grandes, VAMOS A VOLVER GIGANTES. Siempre juntos, siempre Tomba".

