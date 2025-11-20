La lista de los jugadores que volverán a Godoy Cruz tras estar a préstamo

Godoy Cruz tendrá varios regresos de jugadores que en diciembre finalizan sus préstamos. El futuro de estos futbolistas deberá ser analizado por el entrenador del Tomba y los dirigentes para el próximo torneo de la Primera Nacional.
Son varios los futbolistas que han estado en otros clubes y deberán volver al Bodeguero.
Los jugadores que se encuentran cedidos por el Expreso y deberán volver son: Emmanuel Quinteros (Deportivo Merlo), Julián Eseiza (Nueva Chicago), Matías Ramírez (Águilas Doradas), Juan Andrada (Sarmiento de Junín), Valentín Burgoa (Orense de Ecuador), Guillermo Ortiz (Colón), Elías Pereyra (Instituto), Martín Pino (San Martín de Tucumán), Nahuel Brunett (La Calera de Chile) y Pablo Cantero.
A todos ellos se les vence el préstamo el próximo 31 de diciembre y tendrán la obligación de retornar al Tomba, en donde se analizarán sus contratos.
La dirigencia aún no tiene nada definido sobre el entrenador, pero Omar Asad es un hecho que no seguirá. En definitiva, el nuevo DT deberá trabajar en la conformación del equipo y estos retornos pueden colaborar para fortalecer al plantel.
El club se enfrenta ahora a la necesidad de rearmar su plantel casi por completo, ya que el 80% de los jugadores buscarán nuevos clubes.
Mientras los jugadores de Godoy Cruz siguen de licencia hasta el 9 de diciembre, la dirigencia trabaja. Para esa fecha, la idea es que esté confirmado el cuerpo técnico que trabajará de cara a la temporada 2026 para buscar el retorno a Primera División.
La temporada de la Primera Nacional arrancará el 6 de febrero próximo. Se sortearán las zonas el próximo 1 de diciembre, será en el predio de AFA en Ezeiza. Resta saber si el Expreso será emparejado con el Deportivo Maipú (el otro equipo mendocino) o con San Martín de San Juan.