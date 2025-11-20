Godoy Cruz: se vienen muchos cambios en lo institucional y deportivo

Hay mucha desprolijidad por estos días en el club de calle Balcarce.

El sueño de traer al Gato Oldrá a Godoy Cruz deberá esperar

El presidente bodeguero, Alejandro Chapini, había asegurado en Radio Nihuil que quería contar nuevamente con el Gato Daniel Oldrá. Eso no será posible, ya que el ex defensor uno de los máximos ídolos del Tomba seguirá dirigiendo a Instituto en la temporada 2026.

Daniel Oldrá uno La vuelta de Oldrá a Godoy Cruz deberá esperar.

Cuándo arranca la Primera Nacional

La temporada de la Primera Nacional arrancará el 6 de febrero próximo. La categoría se dividirá en dos zonas, y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El sorteo delñ fixture de las zonas para el campeonato 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.

Godoy Cruz tras 17 años volverá a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, donde el objetivo es volver a la máxima categoría del fútbol argentino.

Las bajas de Godoy Cruz