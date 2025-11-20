Godoy Cruz: se vienen muchos cambios en lo institucional y deportivo

Luego del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional se vienen muchos cambios en lo institucional y deportivo en ese club, con las elecciones del próximo 13 de diciembre y con la elección del DT que estará a cargo del equipo.
Godoy Cruz se prepara para afrontar la Primera Nacional. Se viene una reestructuración con la definición de las nuevas autoridades en las elecciones del próximo 13 de diciembre
Si bien el club no dio a conocer en forma oficial, es un hecho la salida de Omar Asad. Al Turco, que dirigió tres partidos luego de la finalización del torneo, nadie le comunicó nada y sigue esperando tener alguna reunión con los dirigentes para saber si se queda o se va.
Omar Asad y su cuerpo técnico ya tienen diagramada la pretemporada, claro que la dirigencia está analizando la llegada de otros entrenadores que han dirigido en el ascenso. Uno de ellos es Luis García, ex entrenador del Deportivo Maipú, que viene de dirigir a Atlanta.
Hay mucha desprolijidad por estos días en el club de calle Balcarce.
El presidente bodeguero, Alejandro Chapini, había asegurado en Radio Nihuil que quería contar nuevamente con el Gato Daniel Oldrá. Eso no será posible, ya que el ex defensor uno de los máximos ídolos del Tomba seguirá dirigiendo a Instituto en la temporada 2026.
La temporada de la Primera Nacional arrancará el 6 de febrero próximo. La categoría se dividirá en dos zonas, y los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El sorteo delñ fixture de las zonas para el campeonato 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.
Godoy Cruz tras 17 años volverá a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, donde el objetivo es volver a la máxima categoría del fútbol argentino.