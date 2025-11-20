Inicio Sociedad Empleadas domésticas
Empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre con aguinaldo, aumento y bono de fin de año

Además del incrementeo, el último mes del año llega con dos refuerzos clave para el personal doméstico: el medio aguinaldo y el bono no remunerativo

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en diciembre?

Diciembre será un mes con mejoras significativas para las empleadas domésticas. Al aumento salarial del 1,3% se sumn dos ingresos extra: el medio aguinaldo (SAC) y el bono de fin de año de $14.000.

Estos incrementos impactan sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas que integran el régimen de casas particulares y que vienen reclamando una recomposición acorde a la inflación. Si bien el bono continúa siendo no remunerativo, constituye un refuerzo directo para el ingreso mensual.

Las empleadas domésticas tendrán un doble extra en diciembre: aguinaldo y bono.

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre?

La CNTCP (Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares) definió para el último bimestre del año las siguientes mejoras:

A diferencia de anteriores negociaciones, las subas no toman como base los valores de octubre, sino el salario actualizado del mes previo.

Además, el bono, por su carácter no remunerativo, no se integra al básico ni modifica adicionales como antigüedad o presentismo, pero se suma directamente al ingreso de bolsillo.

Con la actualización del 1,3%, las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:

Supervisor/a

  • Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora
  • Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, conducción de vehículos, cuidado especializado)

  • Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora
  • Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros

  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores o personas enfermas)

  • Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
  • Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, lavado, cocina)

  • Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora
  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Estos valores corresponden a los mínimos del régimen de la Ley 26.844, a los que deben sumarse:

  • Antigüedad: 1% por cada año trabajado
  • Zona desfavorable: 30% adicional en provincias patagónicas y partido de Patagones

Empleadas domésticas: cuánto cobro con el aguinaldo en diciembre

El medio aguinaldo de diciembre representa la mitad del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. No incluye el bono no remunerativo de $14.000, pero sí contempla adicionales remunerativos como antigüedad y zona.

Ejemplo: Tareas Generales con retiro

  • Sueldo diciembre: $384.713,01
  • Aguinaldo: $192.356,50
  • Bono diciembre: $14.000
  • Total a cobrar: $591.069,51

Ejemplo: Tareas generales sin retiro

  • Sueldo diciembre: $427.821,61
  • Aguinaldo: $213.910,80
  • Bono diciembre: $14.000
  • Total: $655.732,41

