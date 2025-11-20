Diciembre será un mes con mejoras significativas para las empleadas domésticas. Al aumento salarial del 1,3% se sumn dos ingresos extra: el medio aguinaldo (SAC) y el bono de fin de año de $14.000.
Empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre con aguinaldo, aumento y bono de fin de año
Además del incrementeo, el último mes del año llega con dos refuerzos clave para el personal doméstico: el medio aguinaldo y el bono no remunerativo
Estos incrementos impactan sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas que integran el régimen de casas particulares y que vienen reclamando una recomposición acorde a la inflación. Si bien el bono continúa siendo no remunerativo, constituye un refuerzo directo para el ingreso mensual.
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre?
La CNTCP (Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares) definió para el último bimestre del año las siguientes mejoras:
- 1,4% de aumento para noviembre
- 1,3% de aumento para diciembre
- Bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre y enero (para personal con retiro o sin retiro que trabajen más de 16 horas semanales). Quienes trabajan menos horas deben cobrar una suma proporcional, también los 3 meses.
A diferencia de anteriores negociaciones, las subas no toman como base los valores de octubre, sino el salario actualizado del mes previo.
Además, el bono, por su carácter no remunerativo, no se integra al básico ni modifica adicionales como antigüedad o presentismo, pero se suma directamente al ingreso de bolsillo.
Con la actualización del 1,3%, las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:
Supervisor/a
- Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora
- Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora
Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, conducción de vehículos, cuidado especializado)
- Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora
- Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora
Caseros
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores o personas enfermas)
- Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
- Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, lavado, cocina)
- Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
Estos valores corresponden a los mínimos del régimen de la Ley 26.844, a los que deben sumarse:
- Antigüedad: 1% por cada año trabajado
- Zona desfavorable: 30% adicional en provincias patagónicas y partido de Patagones
Empleadas domésticas: cuánto cobro con el aguinaldo en diciembre
El medio aguinaldo de diciembre representa la mitad del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. No incluye el bono no remunerativo de $14.000, pero sí contempla adicionales remunerativos como antigüedad y zona.
Ejemplo: Tareas Generales con retiro
- Sueldo diciembre: $384.713,01
- Aguinaldo: $192.356,50
- Bono diciembre: $14.000
- Total a cobrar: $591.069,51
Ejemplo: Tareas generales sin retiro
- Sueldo diciembre: $427.821,61
- Aguinaldo: $213.910,80
- Bono diciembre: $14.000
- Total: $655.732,41