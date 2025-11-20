Empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre con aguinaldo, aumento y bono de fin de año

1,4% de aumento para noviembre

1,3% de aumento para diciembre

Bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre y enero (para personal con retiro o sin retiro que trabajen más de 16 horas semanales). Quienes trabajan menos horas deben cobrar una suma proporcional, también los 3 meses.

A diferencia de anteriores negociaciones, las subas no toman como base los valores de octubre, sino el salario actualizado del mes previo.

Además, el bono, por su carácter no remunerativo, no se integra al básico ni modifica adicionales como antigüedad o presentismo, pero se suma directamente al ingreso de bolsillo.

Con la actualización del 1,3%, las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, conducción de vehículos, cuidado especializado)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores o personas enfermas)

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, lavado, cocina)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Estos valores corresponden a los mínimos del régimen de la Ley 26.844, a los que deben sumarse:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado

Zona desfavorable: 30% adicional en provincias patagónicas y partido de Patagones

Empleadas domésticas: cuánto cobro con el aguinaldo en diciembre

El medio aguinaldo de diciembre representa la mitad del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. No incluye el bono no remunerativo de $14.000, pero sí contempla adicionales remunerativos como antigüedad y zona.

Ejemplo: Tareas Generales con retiro

Sueldo diciembre: $384.713,01

Aguinaldo: $192.356,50

Bono diciembre: $14.000

Total a cobrar: $591.069,51

Ejemplo: Tareas generales sin retiro