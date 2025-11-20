"El día en minutos": robo resuelto en Ciudad, choque fatal en Chile y revés en la causa Cuadernos

Respecto a la economía, Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, destacó que existe un "clima de expectativa" y optimismo entre las pymes argentinas ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance con las reformas laboral y tributaria.

Sin embargo, en Mendoza, el sector de turismo receptivo atraviesa dificultades, siendo considerado un "destino caro" con el dólar a $1.430, lo que ha provocado la pérdida de congresos y la anticipación de un semestre complicado en 2026.

En noticias policiales y regionales, Cristián Adrián Bustos, el sospechoso del robo en el café Bastante (ex Bonito), fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser reconocido por policías que lo vieron pidiendo dinero en la calle Colón con la misma ropa que usó durante el delito. Bustos habría sustraído un maletín con $20.000 tras romper la vidriera del local.

En otro suceso trágico, un matrimonio cordobés compuesto por Carmen Emilia Brandán (65) y Jorge Clemente Cuello (67) falleció en Chile al chocar de frente su automóvil Toyota Corolla contra una camioneta en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, cuando se dirigían a Talca para realizar compras.

Además, se informó que el Gobierno convocó a una audiencia pública para el 20 de diciembre de 2025 sobre el proyecto minero Potasio Cancambria en Malargüe, un proceso clave para garantizar la transparencia y participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú. Finalmente, el senador radical Martín Kerchner abrió la posibilidad de que Cambia Mendoza y el intendente Esteban Allasino (PRO) formen una alianza para las elecciones de concejales en Luján, afirmando que "Todo es posible cuando hay ideas comunes".

