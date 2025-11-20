“El día en minutos” de Diario UNO te presenta un nuevo pódcast con las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. En un formato ágil, claro y accesible, te permite informarte fácil y rápido.
"El día en minutos": robo resuelto en Ciudad, choque fatal en Chile y revés en la causa Cuadernos
“El día en minutos” te resume en instantes las noticias más relevantes de Mendoza y del mundo, de manera simple y precisa
La expresidenta Cristina Kirchner ha cuestionado la validez de la causa de los Cuadernos, afirmando que los cuadernos que la originaron fueron “fabricados”, “adulterados” y reescritos. La exmandataria citó pericias oficiales que respaldarían sus afirmaciones y recordó que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó al sargento retirado Jorge Bacigalupo por haber adulterado los cuadernos. Por otro lado, en la misma causa que involucra a más de 80 imputados, incluyendo la expresidenta, el empresario mendocino Enrique Pescarmona fue sobreseído por el Tribunal Oral Federal 7. Pescarmona, expropietario de IMPSA, fue desvinculado del proceso debido a un deterioro cognitivo irreversible, específicamente mal de Alzheimer, que le impide comprender y afrontar el juicio oral.
En el ámbito del gobierno nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, sumó peso político tras la promulgación del DNU 825/2025, firmado por el presidente Javier Milei. Este decreto restituyó a la cartera de Interior áreas clave como la conducción del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y competencias relacionadas con políticas deportivas y gestión de zonas de frontera.
Respecto a la economía, Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, destacó que existe un "clima de expectativa" y optimismo entre las pymes argentinas ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance con las reformas laboral y tributaria.
Sin embargo, en Mendoza, el sector de turismo receptivo atraviesa dificultades, siendo considerado un "destino caro" con el dólar a $1.430, lo que ha provocado la pérdida de congresos y la anticipación de un semestre complicado en 2026.
En noticias policiales y regionales, Cristián Adrián Bustos, el sospechoso del robo en el café Bastante (ex Bonito), fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser reconocido por policías que lo vieron pidiendo dinero en la calle Colón con la misma ropa que usó durante el delito. Bustos habría sustraído un maletín con $20.000 tras romper la vidriera del local.
En otro suceso trágico, un matrimonio cordobés compuesto por Carmen Emilia Brandán (65) y Jorge Clemente Cuello (67) falleció en Chile al chocar de frente su automóvil Toyota Corolla contra una camioneta en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, cuando se dirigían a Talca para realizar compras.
Además, se informó que el Gobierno convocó a una audiencia pública para el 20 de diciembre de 2025 sobre el proyecto minero Potasio Cancambria en Malargüe, un proceso clave para garantizar la transparencia y participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú. Finalmente, el senador radical Martín Kerchner abrió la posibilidad de que Cambia Mendoza y el intendente Esteban Allasino (PRO) formen una alianza para las elecciones de concejales en Luján, afirmando que "Todo es posible cuando hay ideas comunes".
Este contenido fue desarrollado con IA, a partir de noticias redactadas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por su equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, que emplea IA para crear voces naturales.