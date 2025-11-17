"El día en minutos": denuncia de abuso en una escuela, acuerdos Milei-Trump y un rescate extremo

Embed

El presidente Javier Milei y Donald Trump tienen programado su sexto encuentro para el 5 de diciembre en Washington, coincidiendo con el sorteo del Mundial 2026 en el Lincoln Center. Milei busca concretar un acuerdo comercial bilateral de alto impacto que incluya aspectos arancelarios, buscando profundizar los lazos económicos y consolidar la relación con la administración Trump, que es central para su estrategia económica y geopolítica. En el ámbito judicial-político, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, emitió un pronunciamiento en defensa del exministro Julio De Vido. De Vido comenzó a cumplir una condena de cuatro años por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, y el PJ denuncia "persecución política" e insta a la Justicia a evaluar "con urgencia" la prisión domiciliaria para el exministro, de 75 años.

En materia económica, los supermercados mayoristas de Mendoza iniciaron la Black Week desde el lunes 17 y hasta el domingo 23, con la participación de al menos 8 cadenas, con el fin de levantar las ventas que cayeron un 5,4% durante el primer semestre de 2025 en el sector. Las promociones ofrecen descuentos de hasta el 40% en alimentos, bebidas, higiene y limpieza, dirigidas tanto al público general como a los comercios de proximidad. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) aprovechó este contexto para solicitar una "urgente reforma fiscal y laboral" que elimine aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación y se trasladan a los precios. Respecto al acuerdo comercial con EE. UU., aunque la UIA lo ve positivo para el comercio, el sector metalúrgico de Mendoza lo considera asimétrico, manifestando preocupación por la importación de maquinaria y comparando la competencia con ir en un "Fiat 600 contra un Fórmula 1".