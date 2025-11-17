“El día en minutos” de Diario UNO abre la semana con un pódcast que concentra las noticias más relevantes de Mendoza y del panorama internacional. Con un formato dinámico, conciso y fácil de escuchar disponible de lunes a viernes se convierte en la mejor forma de comenzar cada mañana bien informado.
"El día en minutos": denuncia de abuso en una escuela, acuerdos Milei-Trump y un rescate extremo
El presidente Javier Milei y Donald Trump tienen programado su sexto encuentro para el 5 de diciembre en Washington, coincidiendo con el sorteo del Mundial 2026 en el Lincoln Center. Milei busca concretar un acuerdo comercial bilateral de alto impacto que incluya aspectos arancelarios, buscando profundizar los lazos económicos y consolidar la relación con la administración Trump, que es central para su estrategia económica y geopolítica. En el ámbito judicial-político, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, emitió un pronunciamiento en defensa del exministro Julio De Vido. De Vido comenzó a cumplir una condena de cuatro años por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, y el PJ denuncia "persecución política" e insta a la Justicia a evaluar "con urgencia" la prisión domiciliaria para el exministro, de 75 años.
En materia económica, los supermercados mayoristas de Mendoza iniciaron la Black Week desde el lunes 17 y hasta el domingo 23, con la participación de al menos 8 cadenas, con el fin de levantar las ventas que cayeron un 5,4% durante el primer semestre de 2025 en el sector. Las promociones ofrecen descuentos de hasta el 40% en alimentos, bebidas, higiene y limpieza, dirigidas tanto al público general como a los comercios de proximidad. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) aprovechó este contexto para solicitar una "urgente reforma fiscal y laboral" que elimine aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación y se trasladan a los precios. Respecto al acuerdo comercial con EE. UU., aunque la UIA lo ve positivo para el comercio, el sector metalúrgico de Mendoza lo considera asimétrico, manifestando preocupación por la importación de maquinaria y comparando la competencia con ir en un "Fiat 600 contra un Fórmula 1".
A nivel regional, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Celso Jaque avanzan en el desarrollo del Nodo M+ en Malargüe, un polo industrial estratégico para ordenar la zona industrial Grassi y facilitar la radicación de empresas ante el boom minero. Este proyecto es clave, ya que se estima que Malargüe podría contar con 136 emprendimientos mineros autorizados el próximo año. La Provincia comprometió un aporte no reembolsable (ANR) de más de $186 millones para licitar la instalación de la línea de energía eléctrica en la zona, buscando que la minería, el petróleo y la energía tengan un espacio preparado para recibir inversiones.
Finalmente, en Guaymallén, se desató una violenta trifulca en la escuela Abraham Lemos luego de la denuncia de presunto abuso sexual a una alumna de 9 años. Familiares de la niña agredieron a una maestra y una auxiliar de dirección, quienes sufrieron lesiones leves. El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, con sospechas de que el abuso haya sido cometido por un trabajador de la construcción que laboraba en la escuela. En otro incidente, la Patrulla de Rescate encontró y rescató con éxito a un andinista de 50 años que se perdió en el Cerro San Bernardo, en Vallecitos, Luján de Cuyo, a 3.400 metros sobre el nivel del mar.
Este contenido fue desarrollado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una tecnología que crea voces y diálogos naturales a través de IA.