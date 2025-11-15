La inteligencia artificial Gemini sumó una nueva función: generar presentaciones electrónicas (powerpoint) en base a un documento y con un solo prompt. La presentación se genera en minutos y está disponible para todos los usuarios de Gemini (los de forma gratuita y los premium o de uso pago).
Inteligencia artificial: cómo crear presentaciones en Gemini
Desde un documento y usando un solo prompt se pueden diseñar presentaciones electrónicas tipo powerpoint, canvas u otras similares y compatibles
Inteligencia artificial Gemini: cómo diseñar un powerpoint o presentación electrónica
En primer lugar solamente hay que subir un documento o archivo , preferentemente en formato Word o PDF. Esto se hace arrastrando el documento a la plantilla del prompt de Gemini o utilizando la herramienta añadir archivos (signo +). También se puede enlazar directamente desde Google Drive.
El segundo paso es pedirle a la inteligencia artificial que haga la presentación basándose en el contenido del archivo que se haya subido. Para esto hay que escribir un simple prompt tal como: "Te paso este documento. Quiero que hagas una presentación con él."
No hay que olvidar que esta función está disponible para todos los usuarios, tanto para los gratuitos como los de pago. El resultado siempre dependerá del contenido del documento, de su estructura y de su calidad. Mientras más completo y largo sea el documento, mejor será el resultado.
A continuación Gemini demorará unos minutos para extraer la información del documento, y generar una presentación electrónicas con varias diapositivas. Las imágenes dependerán de las que tengas en el documento, así como todo el contenido.
Es posible que se le pida a Gemini que realice alguna imagen o diapositiva extra, pero hay que ser muy preciso en el prompt para que no genere errores
Una vez realizados estos pasos hay que bajar la presentación, para lo cual hay varias alternativas. Se puede exportar el documento de modo tal que quede como un documento de "presentaciones", que es el equivalente de Poerpoint de Google. O bien se lo puede descargar a la memoria de la computadora o del celular y Gemini lo hará en un formato compatible.