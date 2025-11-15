Inteligencia artificial: cómo crear presentaciones en Gemini

No hay que olvidar que esta función está disponible para todos los usuarios, tanto para los gratuitos como los de pago. El resultado siempre dependerá del contenido del documento, de su estructura y de su calidad. Mientras más completo y largo sea el documento, mejor será el resultado.

A continuación Gemini demorará unos minutos para extraer la información del documento, y generar una presentación electrónicas con varias diapositivas. Las imágenes dependerán de las que tengas en el documento, así como todo el contenido.

Es posible que se le pida a Gemini que realice alguna imagen o diapositiva extra, pero hay que ser muy preciso en el prompt para que no genere errores

Una vez realizados estos pasos hay que bajar la presentación, para lo cual hay varias alternativas. Se puede exportar el documento de modo tal que quede como un documento de "presentaciones", que es el equivalente de Poerpoint de Google. O bien se lo puede descargar a la memoria de la computadora o del celular y Gemini lo hará en un formato compatible.