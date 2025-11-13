Ulpiano Suarez crea un comité de inteligencia artificial para el uso estratégico en gestión municipal

La ordenanza establece principios de uso ético, transparente y seguro, garantizando la protección de datos personales, la explicabilidad de los sistemas y la supervisión humana en los procesos automatizados.

El intendente Ulpiano Suarez usará la IA e implementará pruebas pilotos para proyectos que mejoren la gestión, aunque se advierte un uso ético y con protección de datos.

Asimismo, el municipio promoverá la colaboración con otras ciudades que integran la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR) y publicará anualmente un informe de gestión sobre los avances e impactos del programa.

Las etapas del uso de la IA en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza crea un Programa Municipal de Innovación con IA, bajo la órbita del Comité Local de IA creado por Decreto municipal N° 832/24, con las siguientes líneas de acción:

Identificación de oportunidades para aplicar IA en áreas estratégicas de gestión del gobierno municipal.

en áreas estratégicas de gestión del gobierno municipal. Diseño e implementación de proyectos piloto , en colaboración con universidades, startups, empresas tecnológicas u otras instituciones.

, en colaboración con universidades, startups, empresas tecnológicas u otras instituciones. Convocatorias a desafíos públicos, c oncursos de ideas y pruebas de concepto para soluciones basadas en IA.

y pruebas de concepto para soluciones basadas en IA. Capacitación de personal municipal en temas relacionados con IA, ciencia de datos, ética digital y gestión de la innovación.

Difusión de buenas prácticas, aprendizajes y resultados de los proyectos implementados.

La Municipalidad de Mendoza apunta a la creación de un laboratorio de innovación pública con la IA. Además, se crea un registro público de algoritmos con objetivos específicos.

Otra de las iniciativas será la implementación de un gemelo digital urbano: una plataforma 3D en tiempo real que fusiona sensores y modelos predictivos para simular, por ejemplo, tráfico, inundaciones o uso de suelo.