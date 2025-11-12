El 11 de noviembre de 1926, se inauguraba el Pasaje San Martín, de la mano del visionario Miguel Escorihuela Gascón quien soñó con un edificio moderno y elegante que integrara el arte, el comercio y la vida cotidiana.
El Pasaje San Martín cumplió 99 años y Suarez anunció una intervención colectiva camino a su centenario
El intendente de la Ciudad confirmó que se realizará un programa de puesta en valor del Pasaje San Martín, creado por Miguel Escorihuela Gascón
Noventa y nueve años después, la Ciudad de Mendoza junto a la Universidad de Mendoza y la administración del Pasaje San Martín, organizaron una celebración especial que marcó el comienzo de la cuenta regresiva hacia su centenario. Estuvieron presentes Ulpiano Suarez, la senadora nacional Mariana Juri, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; junto a la administradora y al encargado del edificio, Paola Arcaná y Leonardo Aguilera; además de otras autoridades y funcionarios municipales.
“Hoy empezamos a transitar un camino muy hermoso para llegar al 11 de noviembre de 2026 y celebrar 100 años del Pasaje San Martín, un edificio que es un reflejo de la historia de Mendoza, de esos sueños de principios de siglo XX que se ven plasmados en este edificio, a partir de un visionario como fue Miguel Escorihuela Gascón. Estamos trabajando junto a la administración de este edificio, la Universidad de Mendoza para su puesta en valor”, indicó Ulpiano Suarez.
“Fue el primer edificio en altura, con estructura de hormigón, sismo resistente y con ascensores, que todavía están los originales. Y fue innovador, porque se trae a la Ciudad ese diseño arquitectónico de galerías de Europa, combinando locales comerciales, oficinas y viviendas. Estoy muy contento como intendente que durante mi gestión se cumplan los 100 años de este edificio icónico que es una imagen de Mendoza en el mundo”, añadió.
Las obras en el Pasaje San Martín por sus 100 años
Sobre lo que se viene en este año, el intendente señaló: “Vamos a trabajar para la puesta en valor. El proyecto colectivo es ponerlo en valor para llegar a los 100 años con una mejora en las marquesinas, los carteles, intervenciones que sean necesarias en lo edilicio con profesionales destacados que van a trabajar en este proyecto”.
Mientras que Paola Arcaná manifestó: “Estamos en un momento en el que no se le da importancia al valor histórico y el valor arquitectónico que tiene el Pasaje de San Martín, no solamente por su ubicación estratégica en la Ciudad, sino también por el lugar que ocupa en la conciencia colectiva de todos nosotros, como un edificio icónico de la provincia”.
Luego agregó: “He convocado a un grupo de personas para empezar a pensar la renovación del pasaje San Martín, no solo desde el punto de vista arquitectónico, que obviamente somos conscientes de que hay muchas mejoras edilicias que hacer, sino ponerlo en valor en la conciencia de las personas. Y también darle una nueva impronta desde el punto de vista comercial, para que todos los vecinos puedan volver al centro, al kilómetro cero”.
Los festejos contaron con la destacada participación del Ballet Municipal. Con la música de Mario Galván en el piano y la interpretación vocal de Diego Flores, se acompañó a los bailarines Sol Albert y Gonzalo Juárez, quienes deslumbraron al público bailando al ritmo del tango.