El Pasaje San Martín cumplió 99 años y Suarez anunció una intervención colectiva camino a su centenario

99 años del pasaje San Martín 3 El Pasaje San Martín toma el diseño de las galerías de Europa y se integra con la ciudad y con los vecinos.

“Fue el primer edificio en altura, con estructura de hormigón, sismo resistente y con ascensores, que todavía están los originales. Y fue innovador, porque se trae a la Ciudad ese diseño arquitectónico de galerías de Europa, combinando locales comerciales, oficinas y viviendas. Estoy muy contento como intendente que durante mi gestión se cumplan los 100 años de este edificio icónico que es una imagen de Mendoza en el mundo”, añadió.

99 años del pasaje San Martín 2 Este martes se realizó un show dentro del Pasaje San Martín por sus 99 años.

Las obras en el Pasaje San Martín por sus 100 años

Sobre lo que se viene en este año, el intendente señaló: “Vamos a trabajar para la puesta en valor. El proyecto colectivo es ponerlo en valor para llegar a los 100 años con una mejora en las marquesinas, los carteles, intervenciones que sean necesarias en lo edilicio con profesionales destacados que van a trabajar en este proyecto”.

Mientras que Paola Arcaná manifestó: “Estamos en un momento en el que no se le da importancia al valor histórico y el valor arquitectónico que tiene el Pasaje de San Martín, no solamente por su ubicación estratégica en la Ciudad, sino también por el lugar que ocupa en la conciencia colectiva de todos nosotros, como un edificio icónico de la provincia”.

Luego agregó: “He convocado a un grupo de personas para empezar a pensar la renovación del pasaje San Martín, no solo desde el punto de vista arquitectónico, que obviamente somos conscientes de que hay muchas mejoras edilicias que hacer, sino ponerlo en valor en la conciencia de las personas. Y también darle una nueva impronta desde el punto de vista comercial, para que todos los vecinos puedan volver al centro, al kilómetro cero”.

99 del pasaje San Martín 4 El intendente Ulpiano Suarez compartió con vecinos un nuevo aniversario del Pasaje San Martín.

Los festejos contaron con la destacada participación del Ballet Municipal. Con la música de Mario Galván en el piano y la interpretación vocal de Diego Flores, se acompañó a los bailarines Sol Albert y Gonzalo Juárez, quienes deslumbraron al público bailando al ritmo del tango.