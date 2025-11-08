Video: robaron en el café del Pasaje San Martín y el dueño lo contó con ironía en las redes

Un posteo entre el humor y la reflexión

El propietario del bar es un gran "posteador" de Instagram, incluso desde antes de que el café abriera al público, tal es así que ya tiene más de 11.000 seguidores y solo sigue 13 cuentas.

Entre los posteos, que siempre tienen que ver con la gastronomía y las propuestas artísticas, este sábado llamó la atención un video de cámaras de seguridad, con la siguiente leyenda: "Hoy, a las 8:47 de la mañana, un individuo -claramente confundido- decidió abrir una de las pequeñas vitrinas de Café Mundial, en el Pasaje San Martín. Usó lo que parece ser un destornillador, esperó a que nadie lo mirara (eso nos hace dudar de sus sanas intenciones) y se llevó un par de nuestras chucherías antiguas, seleccionadas y restauradas con esmero", cuenta Ramiro Marchesini en la publicación.

Luego continúa diciendo: "Queremos pensar que creyó que las vitrinas eran de libre acceso. Que quizá imaginó que esto era una especie de museo participativo. Pero no: la historia se mira, no se arranca. Ya realizamos la denuncia, la policía tiene sus fotos y el video".

También llamó al ladrón a devolver los objetos robados: "si alguien lo reconoce, agradecemos que hablen con él, lo inviten a volver a la buena senda y nos traiga de vuelta las chucherías. Lo esperamos con un abrazo y un café caliente".

También agradeció a los policías que intervinieron y destacó que "los invitamos el café pero prefirieron pagarlo. Hay futuro", remató Marquesini en sus redes.

café mundial 2 Hace algunos días, un músico tocó con su gaita en el Café Mundial. Gentileza Ramiro Marchesini

Un lugar entre el café, el arte y las antigüedades

El Café Mundial abrió sus puertas hace menos de un mes. Es muy pequeño, apenas tiene 10m2, pero allí se realizan algunos eventos artísticos, como música en vivo -ya han pasado músicos tocando la gaita y el arpa- presentaciones de libros y también cuentan con una idea muy original, que combina las antigüedades y el café. Esta consiste en comprar una taza o pocillo antiguo, tomarse el café allí mismo y luego llevarse el objeto a casa.

"Queremos seguir desarrollando estas ideas, pero también necesitamos que todos colaboren en cuestiones como la seguridad, no tiene sentido que lo hagamos nosotros solos", manifestó intentando despertar la solidaridad de los comerciantes, clientes y visitantes.