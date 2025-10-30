Boca y Hard Rock Café: los detalles de un contrato que genera polémica entre los xeneizes

Por mayoría absoluta, y pese a reclamos de algunos sectores de la oposición, Boca aprobó en la Asamblea de representantes de socios el proyecto de otorgarle a Hard Rock Café la concesión para instalar un restorán en La Bombonera.
El acuerdo será por 10 años, con la posibilidad de prorrogar el acuerdo por otra década más y las obras se comenzarán a la brevedad en donde hoy se encuentra la cafetería denominada 1905.
La noticia parece buena, pero generó revuelo en la oposición por considerar insuficiente el canon de 100.000 dólares anuales (menos de 10.000 dólares por mes) aunque desde el oficialismo indicaron que sumado el porcentaje por la facturación el club recibiría unos 300.000 dólares al año, además del beneficio que significa vincular a Boca con una marca internacional como Hard Rock Café.
Se estima que la inversión inicial de Hard Rock en Boca será de US$2 millones y transformará a La Bombonera en uno de los primeros estadios en el mundo en albergar un restaurante de la firma.
Allegados a la conducción encabezada por Juan Román Riquelme indicaron que la actual cafetería deja menos de 40.000 dólares anuales de ingresos y que el club no invertirá más de 500.000 dólares en obras edilicias.
Según trascendió el nuevo restorán de Boca tendrá 900 metros cuadrados e incluirá un sector vip, dos barras, tienda de merchandising y un local de venta a la calle y como beneficios se destacó que implicará mejoras en sl servicio gastronómico, fomentará el turismo y generará ingresos ya que se estima que pasarán unas 100.000 personas por año el 7% de la facturación será para el club.
Otro cuestionamiento que circuló en las redes sociales es que uno de los dueños de BJ HR S.A., empresa concesionaria del Hard Rock Café de La Bombonera, es yerno de Carlos Ávila, ex directivo de TyC e hincha de River.