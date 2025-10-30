Boca y Hard Rock Café: los detalles de un contrato que genera polémica entre los xeneizes

Se estima que la inversión inicial de Hard Rock en Boca será de US$2 millones y transformará a La Bombonera en uno de los primeros estadios en el mundo en albergar un restaurante de la firma.

Allegados a la conducción encabezada por Juan Román Riquelme indicaron que la actual cafetería deja menos de 40.000 dólares anuales de ingresos y que el club no invertirá más de 500.000 dólares en obras edilicias.

Hard Rock Café llega a La Bombonera

Según trascendió el nuevo restorán de Boca tendrá 900 metros cuadrados e incluirá un sector vip, dos barras, tienda de merchandising y un local de venta a la calle y como beneficios se destacó que implicará mejoras en sl servicio gastronómico, fomentará el turismo y generará ingresos ya que se estima que pasarán unas 100.000 personas por año el 7% de la facturación será para el club.

Otro cuestionamiento que circuló en las redes sociales es que uno de los dueños de BJ HR S.A., empresa concesionaria del Hard Rock Café de La Bombonera, es yerno de Carlos Ávila, ex directivo de TyC e hincha de River.