El posteo de Argentinos Juniors a Copa Argentina y AFA que fue repudiado hasta por sus propios hinchas

El posteo de la cuenta oficial de Argentinos Juniors

Pasado el mediodía de este jueves la cuenta oficial de la Copa Argentina confirmó que el partido entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se jugará el miércoles, 5 de noviembre, a las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1984017985523384703&partner=&hide_thread=false #AAAJ Agradecemos a la organización de la @Copa_Argentina y a la @AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas. https://t.co/Cide2Aw6js — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) October 30, 2025

La casa de la Gloria le ganó la pulseada a La Pedrera de San Luis y esto, al parecer, fue motivo de festejo para el elenco de La Paternal. "Agradecemos a la organización de la Copa Argentina y a AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas", escribió el Bicho en sus redes.

Esto causó asombro a tal punto que los propios hinchas de Argentinos Juniors se mostraron en contra del escrito que la institución decidió publicar en sus diversos canales oficiales de comunicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/simplementeAAAJ/status/1984021434470142061&partner=&hide_thread=false Es necesario secarle la nuca al chiqui ?? — Simplemente_AAAJ (@simplementeAAAJ) October 30, 2025

"¿Es necesario secarle la nuca al Chiqui?", "6 (SEIS) días faltan para el partido y recién lo anuncian, realmente es bochornoso, y peor aún la secada de nuca que nunca falla", "¿Es un chiste? ¿O es una cuenta falsa de Argentinos?", fueron algunas de las respuestas de los seguidores del Bicho.

La publicación del presidente de Argentinos

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, aseguró días atrás que (sin importar la sede), el club de La Paternal repetiría la acción realizada con sus socios en los partidos previos de la Copa Argentina: micros gratis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MalaspinaC/status/1983995111370584330&partner=&hide_thread=false #AAAJ - Es una final muy soñada; les hablo como hincha no como presidente. Donde sea y como sea; tengo el termómetro de la situación será el partido con más hinchas del bicho en la historia del club. No se duerman.



Vamos por todo !!! — Cristian Malaspina (@MalaspinaC) October 30, 2025

En las últimas horas, tras saber que el partido se jugaría en Córdoba, se expresó en su cuenta de X. "Es una final muy soñada; les hablo como hincha no como presidente. Donde sea y como sea; tengo el termómetro de la situación será el partido con más hinchas del bicho en la historia del club. No se duerman. Vamos por todo", sentenció.