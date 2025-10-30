Inicio Ovación Fútbol Argentinos Juniors
Fútbol

El posteo de Argentinos Juniors a Copa Argentina y AFA que fue repudiado hasta por sus propios hinchas

Luego de que se conociera la sede para su partido ante Independiente Rivadavia, la cuenta oficial de Argentinos Juniors realizó un llamativo posteo en sus redes

Por Fabián Salamone [email protected]
Argentinos realizó un llamativo posteo tras conocer la sede de la final de la Copa Argentina.

Durante la jornada de este jueves, a seis días de que la pelota comience a rodar en el marco de la final de la Copa Argentina, los organizadores del evento confirmaron que el estadio de Instituto de Córdoba albergará el duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

Las dudas y las incertidumbres con respecto a la elección de la sede convirtió a las redes sociales en un espacio de debate y desahogo para aquellos que esperan por las coordenadas finales para terminar de armar su viaje.

Argentinos Juniors jugará ante Independiente Rivadavia la final de la Copa Argentina.

En este contexto, y llamativamente, la cuenta oficial de Argentinos Juniors realizó un insólito posteo en sus canales oficiales de comunicación. La postura del Bicho sorprendió a propios y extraños, a tal punto que sus propios hinchas repudiaron el accionar.

El posteo de la cuenta oficial de Argentinos Juniors

Pasado el mediodía de este jueves la cuenta oficial de la Copa Argentina confirmó que el partido entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se jugará el miércoles, 5 de noviembre, a las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba.

La casa de la Gloria le ganó la pulseada a La Pedrera de San Luis y esto, al parecer, fue motivo de festejo para el elenco de La Paternal. "Agradecemos a la organización de la Copa Argentina y a AFA por la gestión y el trabajo realizado para elegir una sede que se adapte a las distancias y comodidades de socios, socias e hinchas de ambos clubes. Hagamos de esta final una fiesta entre todos y todas", escribió el Bicho en sus redes.

Esto causó asombro a tal punto que los propios hinchas de Argentinos Juniors se mostraron en contra del escrito que la institución decidió publicar en sus diversos canales oficiales de comunicación.

"¿Es necesario secarle la nuca al Chiqui?", "6 (SEIS) días faltan para el partido y recién lo anuncian, realmente es bochornoso, y peor aún la secada de nuca que nunca falla", "¿Es un chiste? ¿O es una cuenta falsa de Argentinos?", fueron algunas de las respuestas de los seguidores del Bicho.

La publicación del presidente de Argentinos

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, aseguró días atrás que (sin importar la sede), el club de La Paternal repetiría la acción realizada con sus socios en los partidos previos de la Copa Argentina: micros gratis.

En las últimas horas, tras saber que el partido se jugaría en Córdoba, se expresó en su cuenta de X. "Es una final muy soñada; les hablo como hincha no como presidente. Donde sea y como sea; tengo el termómetro de la situación será el partido con más hinchas del bicho en la historia del club. No se duerman. Vamos por todo", sentenció.

