Copa Libertadores: Palmeiras aplastó a Liga de Quito y habrá otra final brasileña

Palmeiras remontó una desventaja de 3 a 0 registrada en el partido de ida y goleó a Liga de Quito para avanzar a una nueva final de la Copa Libertadores.

Palmeiras definirá con Flamengo.

Palmeiras remontó una desventaja de 3 a 0 registrada en el partido de ida y goleó 4 a 0 a Liga de Quito para avanzar a una nueva final de la Copa Libertadores de América.

Con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga, en dos oportunidades, el Verdao avanzó a su séptima final en el máximo certamen continental a nivel de clubes, competencia que ganó en 3 oportunidades.

Con el Flaco López como titular y los ingresos de Aníbal Moreno y Agustín Giay, Palmeiras fue contundente ante un equipo ecuatoriano que contó con el argentino Lisandro Alzugaray.

El conjunto paulista buscará su cuarta Copa Libertadores (ganó las de 1999, 2020 y 2021) en su séptima final ya que perdió las de 1961, 1968 y 2000.

Además, irá por su sexto título internacional (ganó la Copa Mercosur 1998 y la Recopa Sudamericana 2022) cuando el próximo sábado 29 de noviembre se enfrente en Lima con Flamengo en una nueva final íntegramente brasileña.

Otra final brasileña en la Copa Libertadores

Será la quinta final brasileña en las últimas seis ediciones ya que en 2020 Palmeiras venció a Santos 1 a 0, en 2021 repitió batiendo 2 a 1 al Flamengo, en 2022 los cariocas se tomaron revancha ante Athletico Paranense y en 2024 Botafogo superó al Atlético Mineiro 3 a 1.

La excepción se dio en el 2023, cuando Fluminense le ganó 1 a 0 a Boca, mientras que será el séptimo título consecutivo de un equipo brasileño, ya que en el 2019 Flamengo le ganó a River 2 a 1.

En resumen, las últimas 6 ediciones de la Copa Libertadores fueron ganadas por Flamengo (2019 y 22); Palmeiras (2020 y 21); Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

