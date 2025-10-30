Copa Libertadores: Palmeiras aplastó a Liga de Quito y habrá otra final brasileña

El conjunto paulista buscará su cuarta Copa Libertadores (ganó las de 1999, 2020 y 2021) en su séptima final ya que perdió las de 1961, 1968 y 2000.

Además, irá por su sexto título internacional (ganó la Copa Mercosur 1998 y la Recopa Sudamericana 2022) cuando el próximo sábado 29 de noviembre se enfrente en Lima con Flamengo en una nueva final íntegramente brasileña.

Otra final brasileña en la Copa Libertadores

Será la quinta final brasileña en las últimas seis ediciones ya que en 2020 Palmeiras venció a Santos 1 a 0, en 2021 repitió batiendo 2 a 1 al Flamengo, en 2022 los cariocas se tomaron revancha ante Athletico Paranense y en 2024 Botafogo superó al Atlético Mineiro 3 a 1.

La excepción se dio en el 2023, cuando Fluminense le ganó 1 a 0 a Boca, mientras que será el séptimo título consecutivo de un equipo brasileño, ya que en el 2019 Flamengo le ganó a River 2 a 1.

En resumen, las últimas 6 ediciones de la Copa Libertadores fueron ganadas por Flamengo (2019 y 22); Palmeiras (2020 y 21); Fluminense (2023) y Botafogo (2024).