El anhelo de César Rigamonti tras lograr el ascenso con Gimnasia y Esgrima

El 2025 de César Rigamonti y su deseo luego de lograr el ascenso con Gimnasia y Esgrima

Sin dudas fue un año difícil para el arquero de Gimnasia y Esgrima quien, además de padecer algunas lesiones, tuvo que atravesar el doloroso fallecimiento de su padre. Al aludir a la adversidad de esta temporada, Rigamonti expresó: "Trabajo mucho la superación en el día a día y me queda esa sensación después de la final. Estoy contento por haber demostrado estar a la altura pese a algunos cuestionamientos, por haber logrado contribuir a que este hermoso club esté en Primera División. Es una linda historia que va a quedar en mi corazón. Trato de disfrutarla y mirar para adelante".

rigamonti festejos gimnasia

Para César Rigamonti, dejar huella en una institución como el mensana y también en su gente es una meta personal que suele tener en los clubes por los que ha transcurrido. "Lo más importante en un club es pasar y dejar algo. Eso habla bien no solo del jugador sino de la persona. Trato de que, a mi edad, los pibes me vean y sientan como un ejemplo y como alguien que les puede aportar algo. El que me conoce del día a día sabe que pregono esto en cada entrenamiento".

Por último, el guardameta de Gimnasia y Esgrima dejó su deseo para el futuro próximo en el club donde deberá definirse si continúa o no para la temporada 2026. "Mi contrato se vence en diciembre. Me gustaría quedarme, fue un trabajo duro y sería lindo poder continuar. Gimnasia está en una etapa de consolidación y creo que todos podemos aportar. Hay mucho material desde lo humano y desde lo futbolístico".