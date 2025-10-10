En lo personal el experimentado arquero se lo ve feliz por haber logrado el objetivo de llegar a la final por el primer ascenso a Primera División. "Me siento feliz que a mi edad poder conseguir la meta que hemos conseguido de jugar esta final, era lo que nos propusimos cuando arrancamos la pretemporada", afirmó el ex Belgrano de Córdoba entre otros equipos.

Me voy a brindar al máximo y que podamos ganar esta final con Deportivo Madryn y poder lograr el ascenso a Primera División

César Rigamonti y el duro momento que le tocó vivir

César Rigamonti tuvo la pérdida de su padre hace unos días y sobre esta situación contó: "Creo que me está ayudando, desde arriba. Es la alegría que le puedo dar a él, lo que le hubiera gustado en vida".

César Rigamonti a sus 38 años quiere lograr el ascenso a Primera División con Gimnasia y Esgrima y hoy es una de las figuras del equipo que dirige Ariel Broggi.