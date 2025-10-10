César Rigamonti es el jugador más experimentado que tiene Gimnasia y Esgrima que vive estas últimas horas previas con muchas expectativas de cara a la final que jugará este sábado desde las 17 ante Deportivo Madryn en la cancha de Platense. El arquero aseguró que tienen mucha ilusión de poder lograr el ascenso a Primera División.
César Rigamonti expectante ante la final histórica de Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn
