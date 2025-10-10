César Rigamonti está ilusionado con lograr el ascenso a Primera División.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

César Rigamonti es el jugador más experimentado que tiene Gimnasia y Esgrima que vive estas últimas horas previas con muchas expectativas de cara a la final que jugará este sábado desde las 17 ante Deportivo Madryn en la cancha de Platense. El arquero aseguró que tienen mucha ilusión de poder lograr el ascenso a Primera División.

Lautaro Petruchi y C&eacute;sar Rigamonti los dos arqueros de Gimnasia y Esgrima.

Lautaro Petruchi y César Rigamonti los dos arqueros de Gimnasia y Esgrima.

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, se refirió sobre el choque ante Deportivo Madryn y aseguró: "Vamos afrontar este partido con la mayor ilusión y los deseos. Tengo un poco más de edad que el resto de los compañeros y trato de transmitir tranquilidad, son horas de ansiedad para todos".

"Nosotros para ganar el partido tenemos que explotar al máximo lo que tenemos nosotros. Somos un equipo protagonista que en todo el campeonato ha intentado jugador, hay que ser inteligentes para jugar este partido frente a un gran rival", agregó el guardameta.

En lo personal el experimentado arquero se lo ve feliz por haber logrado el objetivo de llegar a la final por el primer ascenso a Primera División. "Me siento feliz que a mi edad poder conseguir la meta que hemos conseguido de jugar esta final, era lo que nos propusimos cuando arrancamos la pretemporada", afirmó el ex Belgrano de Córdoba entre otros equipos.

César Rigamonti y el duro momento que le tocó vivir

César Rigamonti tuvo la pérdida de su padre hace unos días y sobre esta situación contó: "Creo que me está ayudando, desde arriba. Es la alegría que le puedo dar a él, lo que le hubiera gustado en vida".

César Rigamonti a sus 38 años quiere lograr el ascenso a Primera División con Gimnasia y Esgrima y hoy es una de las figuras del equipo que dirige Ariel Broggi.

