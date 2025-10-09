En las primeras horas de la tarden el conjunto Mensana viajará a Buenos Aires, donde quedarán concentrados de cara al encuentro cumbre ante el Aurinegro.

Gimnasia y Esgrima buscará hacer historia en la cancha de Platense y lograr el ansiado ascenso a Primera División. El equipo de Ariel Broggi fue el ganador de la Zona B con 63 puntos.

Este miércoles arrancó la venta de entradas para el trascendental partido ante Deportivo Madryn por el título y el ascenso a Primera División. Este jueves continuará el expendio de 10 a 20.30 y el viernes de 10 a 17.

La venta de entradas es solo de forma física, en la Secretaría del club Gimnasia y Esgrima (calle Lencinas) y el pago es únicamente en efectivo.

El valor de la entrada popular es de $20.000 y el de la Platea es de $35.000, los menores de 3 años no abonan entrada.

Cómo se define la final del Reducido Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn

El partido en caso de quedar igualado en los noventa minutos habrá alargue y de persistir la paridad la definición será desde el punto penal.

