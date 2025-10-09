Gimnasia y Esgrima entrenó en el estadio Víctor Legrotaglie de cara a la gran final con Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima entrenó en el estadio Víctor Legrotaglie de cara a la gran final con Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles de cara a la gran final frente a Deportivo Madryn por el título de la Primera Nacional y el ascenso a la Liga Profesional.

El Lobo y el Aurinegro se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio de Platense, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y TV de TyC Sports, en el partido que definirá el primer ascenso a Primera.

Ariel Broggi lobo.
Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima ajusta los últimos detalles para el choque decisivo ante Deportivo Madryn.

Este jueves será la última práctica en Mendoza del plantel que dirige Ariel Broggi y para después los hinchas han organizado un banderazo en el estadio Víctor Legrotaglie y un caravanazo para acompañar al equipo hasta el aeropuerto.

En las primeras horas de la tarden el conjunto Mensana viajará a Buenos Aires, donde quedarán concentrados de cara al encuentro cumbre ante el Aurinegro.

Gimnasia y Esgrima-

Gimnasia y Esgrima buscará hacer historia en la cancha de Platense y lograr el ansiado ascenso a Primera División. El equipo de Ariel Broggi fue el ganador de la Zona B con 63 puntos.

Gimnaia entradas.
Arrancó la venta de entradas en Gimnasia y Esgrima.

Arrancó la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Este miércoles arrancó la venta de entradas para el trascendental partido ante Deportivo Madryn por el título y el ascenso a Primera División. Este jueves continuará el expendio de 10 a 20.30 y el viernes de 10 a 17.

La venta de entradas es solo de forma física, en la Secretaría del club Gimnasia y Esgrima (calle Lencinas) y el pago es únicamente en efectivo.

El valor de la entrada popular es de $20.000 y el de la Platea es de $35.000, los menores de 3 años no abonan entrada.

entradas gimnasia madryn

Cómo se define la final del Reducido Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn

El partido en caso de quedar igualado en los noventa minutos habrá alargue y de persistir la paridad la definición será desde el punto penal.

Datos de la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

  • Partido: Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn
  • Día: Sábado 11 de octubre
  • Hora: 17
  • Estadio Platense
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • TV: TyC Sports
  • Nota: Partido único. En caso de empate, hay suplementario y penales.

