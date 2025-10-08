En octavos de final, instancia que la Lepra disputó por primera vez, su rival fue Central Córdoba de Rosario. Nuevamente en el Juan Gilberto Funes de San Luis, consiguió una agónica victoria por 2-1 de la mano de Iván Villalba y Mauricio Cardillo. Por los cuartos de final viajó nuevamente a Rosario. En la misma sede, se despachó con un contundente 3-1 ante Tigre gracias a los tantos de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

Embed - Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Por su parte River comenzó su camino en la Copa Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, venciendo por 2-0 a Ciudad de Bolívar. Los goles de aquella jornada fueron de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono. En 16avos de final eliminó a San Martín de Tucumán con un contundente 3-0 por el doblete de Gonzalo Montiel y el restante gol de Giuliano Galoppo.

En octavos de final eliminó a Unión, por penales, en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Luego de igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, el Millonario ganó a través de la tanda de penales. Franco Armani, la figura de su equipo, contuvo dos. Por los cuartos de final dejó en el camino a Racing en el Gigante de Arroyito. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Maxi Salas.

Embed - Racing 0 - 1 River | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final | EL MILLONARIO CLASIFICÓ A SEMIS

Por qué Independiente Rivadavia-River se juega el viernes 24 de octubre

Teniendo en cuenta que el domingo 26 de octubre se desarrollarán las Elecciones Legislativas Nacionales en nuestro país, el fin de semana no habrá acción en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

Es por esto que la organización del torneo, con el visto bueno de ambas instituciones, vieron con buenos ojos jugarlo el viernes 24 de octubre. De esta manera, ambos clubes tendrán descanso tras disputar sus partidos del fin de semana anterior.