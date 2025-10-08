El fútbol argentino despidió a Miguel Ángel Russo: el abrazo del alma de River para Boca

Desde el Pincha señalaron: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", indicaron las redes sociales xeneizes.

Otro club con el que Russo estuvo muy identificado es Rosario Central y el club dijo: "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central".

San Lorenzo, club al que dirigió hasta junio, antes de volver a Boca, publicó un mensaje: "San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!".

En el mismo tono, Lanús despidió a Russo expresando: "Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los períodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo. Condolencias a familiares y seres queridos en este momento de enorme pesar. Miguel, por siempre y para siempre en nuestros corazones".

El mensaje del mundo River y el abrazo del alma para Boca por la muerte de Russo

Russo nunca dirigió a River, pero los Millonarios se sumaron al adiós al experimentado entrenador que actualmente dirigía al rival de toda la vida.

"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", indicó el mensaje.