"Sabemos lo que es un clásico, sea en la ciudad que sea. Lo que representa un clásico para nuestra gente y para Mendoza en sí. Lo vamos a afrontar de la manera en la que se debe y con mucha responsabilidad", manifestó el atacante de Godoy Cruz.
Independiente Rivadavia será local y contará con el apoyo de sus hinchas. Sobre esta situación, Martínez Dupuy lanzó: "Siempre es más lindo jugarlo con nuestra gente y en casa. Hoy nos toca visitarlos a ellos. Ojalá sea a favor de nosotros".
Embed - Se palpita el CLÁSICO entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz
En cuanto a su paso por Rosario Central, donde ya disputó clásicos ante la Lepra rosarina, a modo de broma recordó: "Por suerte me fue bien con la Lepra rosarina. Espero mantener el historial".
Para finalizar, sobre la urgencia de reencontrarse con la victoria y lo importante que sería para Godoy Cruz hacerlo en un partido de estas características, advirtió: "Nosotros nos enfocamos en nosotros. Sabemos que tenemos mucho para dar todavía. Necesitamos ganar y sumar puntos. Hoy nos enfocamos en nosotros y en lo que es importante. Este partido puede ser un lindo salto para terminar el torneo de una buena forma".