Luca Martínez Dupuy habló en la previa del derbi mendocino.

Luca Martínez Dupuy habló en la previa del derbi mendocino.

A la espera del partido que paralizará a la provincia de Mendoza, Godoy Cruz continúa entrenándose en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito (PARC). Este miércoles, quien rompió el silencio y palpitó el duelo ante Independiente Rivadavia fue Luca Martínez Dupuy.

El delantero, que tiene contrato con el Bodeguero hasta finales de diciembre del 2027, enfrentó los micrófonos de Canal 7 y no dudó en referirse a la importancia del encuentro que se jugará el próximo domingo, desde las 16.45, en el Bautista Gargantini.

martinez dupuy 1.jpg

La frase de Luca Martínez Dupuy que define la postura de Godoy Cruz antes del derbi

Para comenzar Martínez Dupuy habló de la importancia del encuentro que se avecina y de cómo el equipo, que suma cuatro partidos consecutivos sin poder ganar (tres empates y una derrota), afrontará el mismo.

"Sabemos lo que es un clásico, sea en la ciudad que sea. Lo que representa un clásico para nuestra gente y para Mendoza en sí. Lo vamos a afrontar de la manera en la que se debe y con mucha responsabilidad", manifestó el atacante de Godoy Cruz.

Independiente Rivadavia será local y contará con el apoyo de sus hinchas. Sobre esta situación, Martínez Dupuy lanzó: "Siempre es más lindo jugarlo con nuestra gente y en casa. Hoy nos toca visitarlos a ellos. Ojalá sea a favor de nosotros".

Embed - Se palpita el CLÁSICO entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

En cuanto a su paso por Rosario Central, donde ya disputó clásicos ante la Lepra rosarina, a modo de broma recordó: "Por suerte me fue bien con la Lepra rosarina. Espero mantener el historial".

Para finalizar, sobre la urgencia de reencontrarse con la victoria y lo importante que sería para Godoy Cruz hacerlo en un partido de estas características, advirtió: "Nosotros nos enfocamos en nosotros. Sabemos que tenemos mucho para dar todavía. Necesitamos ganar y sumar puntos. Hoy nos enfocamos en nosotros y en lo que es importante. Este partido puede ser un lindo salto para terminar el torneo de una buena forma".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas