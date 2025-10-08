Gimnasia y Esgrima se prepara para el trascendental encuentro ante Deportivo Madryn por la final del ascenso rumbo a la Primera División. De cara al partido a disputarse el próximo sábado en cancha de Platense, el club informó a sus hinchas cómo podrán aquirir sus tickets para asistir a la gran final.
Entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: dónde comprarlas y cuánto cuestan
Gimnasia y Esgrima jugará la final por el ascenso a Primera División este sábado ante Deportivo Madryn. Las entradas para asistir al partido saldrán a la venta este miércoles