Inicio Ovación Fútbol entradas
Primera Nacional

Entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: dónde comprarlas y cuánto cuestan

Gimnasia y Esgrima jugará la final por el ascenso a Primera División este sábado ante Deportivo Madryn. Las entradas para asistir al partido saldrán a la venta este miércoles

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima podrán obtener sus entradas para la final ante Deportivo Madryn a partir de este miércoles.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima podrán obtener sus entradas para la final ante Deportivo Madryn a partir de este miércoles.

Gimnasia y Esgrima se prepara para el trascendental encuentro ante Deportivo Madryn por la final del ascenso rumbo a la Primera División. De cara al partido a disputarse el próximo sábado en cancha de Platense, el club informó a sus hinchas cómo podrán aquirir sus tickets para asistir a la gran final.

La venta de entradas se realizará solo de forma física en la Secretaría del club Gimnasia y Esgrima (calle Lencinas) desde las 14 horas de este miércoles. Además, el pago será únicamente en efectivo.

Entradas para la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn: horarios para adquirirlas

Para el hincha de Gimnasia y Esgrima, la ilusión del ascenso está intacta. Luego de la final perdida ante San Martín de San Juan en la temporada pasada, el equipo blanquinegro se rearmó y volvió a mantenerse en lo alto de la tabla durante todo el certamen. Ante Defensores de Belgrano consiguió el boleto para la tan ansiada final que otorga la primera plaza del torneo rumbo a la Primera División. Y cómo no soñar con el presente del Lobo que está a solo 90 minutos de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino (la última vez que lo hizo fue en los viejos torneos Nacionales).

Para la gran cita en Vicente López, el simpatizante de Gimnasia y Esgrima podrá obtener sus entradas a partir de las 14 de este miércoles y hasta las 20.30 en la Secretaría del club. El jueves, el horario será de 10 a 20.30, y el viernes de 10 a 17 horas.

entradas gimnasia madryn

Precios de las entradas

El valor de la Popular es de $20.000 y el de la Platea es de $35.000, los menores de 3 años no abonan entrada.

La cita será el sábado 11 de octubre, desde las 17 horas, en cancha de Platense.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas