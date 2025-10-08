Entradas para Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: dónde comprarlas y cuánto cuestan

La venta de entradas se realizará solo de forma física en la Secretaría del club Gimnasia y Esgrima (calle Lencinas) desde las 14 horas de este miércoles. Además, el pago será únicamente en efectivo.

Entradas para la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn: horarios para adquirirlas

Para el hincha de Gimnasia y Esgrima, la ilusión del ascenso está intacta. Luego de la final perdida ante San Martín de San Juan en la temporada pasada, el equipo blanquinegro se rearmó y volvió a mantenerse en lo alto de la tabla durante todo el certamen. Ante Defensores de Belgrano consiguió el boleto para la tan ansiada final que otorga la primera plaza del torneo rumbo a la Primera División. Y cómo no soñar con el presente del Lobo que está a solo 90 minutos de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino (la última vez que lo hizo fue en los viejos torneos Nacionales).