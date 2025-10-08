Alerta por nieve en el país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de nieve en la provincia de Santa Cruz. El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

mapa_alertas - 2025-10-08T083135.498 Esta es la única provincia en alerta por nevadas este miércoles.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.