El SMN alerta por nevadas fuertes: una provincia podría superar los 40 cm de nieve

Esta es la única provincia en alerta por la llegada de fuertes nevadas este martes 7 de octubre. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta vigente.

Luego de varios días con temperaturas más elevadas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes nevadas a una sola provincia este martes 7 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte y las zonas que se verán afectadas.

Alerta por nieve en el país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de nieve en la provincia de Santa Cruz. El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2025-10-06T093214.286
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de nieve a la provincia

nieve
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

