La planta que hay que mirar con otros ojos y no arrancarla del jardín

Sin embargo, antes de ser retirada del jardín se debería pensar dos veces, ya que este yuyo que le da mal aspecto al césped, cuenta con múltiples beneficios que todo el mundo debería aprovechar.

Tanto en la gastronomía como en la medicina, esta planta perenne puede considerarse una bendición, por los beneficios increíbles que le aporta al cuerpo humano.

El sitio bupasalud.com se refiere a las bondades que brinda la planta de diente de león y la verdad que es asombroso.

planta-jardin-diente-de-leon Esta planta no es muy querida y crece como una maleza descontrolada en el jardín.

La planta con múltiples beneficios que hay que mirar con otros ojos

Aunque muchos no le presten atención y lo vean como un simple yuyo, la planta de diente de león, que pertenece a la misma familia de la manzanilla, las margaritas, los alcauciles y la lechuga, puede ser consumida en un té y aprovechar al máximo su potencial.

Este té se prepara utilizando la raíz y algunas hojas. Como toda infusión, se deja reposar algunos minutos y en esta ocasión, se puede beber hasta tres tazas por día.

planta-diente-de-leon La planta de diente de león es una bendición del jardín, que todo el mundo debería aprovechar.

Estas son los principales beneficios del diente de león: