Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn jugarán este sábado la final de la Primera Nacional que otorga el primer ascenso a la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn jugarán este sábado la final de la Primera Nacional que otorga el primer ascenso a la Liga Profesional.Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Con la confirmación de la sede, fecha y autoridades para la gran final por el ascenso directo entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Deportivo Madryn de Chubut, se puede repasar la reglamentación de AFA sobre esta definición que será histórica para cualquiera de los dos clubes, ya que será su primera participación en la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro se jugará en cancha neutral -estadio del Club Atlético Platense- este sábado a las 17 y no habrá ventajas deportivas para ninguno, ya que ambos conjuntos llegan como ganadores de sus respectivas zonas: el Aurinegro chubutense como líder de la Zona A (60 puntos), y el Lobo mendocino por encabezar la Zona B, con 53 unidades.

Cómo se define la final de la Primera Nacional 2025 entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Según el Boletín Especial N° 6612 de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- fechado el 17 de enero de este año, la final será a partido único, según el reglamento de la competencia. En caso de empate, habrá tiempo suplementario y definición por penales.

El más cercano antecedente de esta final le significó el ascenso a Primera a un segundo equipo mendocino, que acompaña actualmente a Godoy Cruz: Independiente Rivadavia. La Lepra derrotó el 29 de octubre del 2024 a Almirante Brown por 2 a 0, con los goles de Brian Sánchez y Victorio Ramis, a los 9 y 14 minutos del tiempo suplementario, cuando todo parecía encaminado a definirse en los penales.

El perdedor de la final de este sábado tendrá una segunda chance para ascender a la Liga Profesional, ingresando a la segunda fase del torneo Reducido. En la primera fase jugarán los siete mejores de cada zona (A y B) del Torneo de la Primera Nacional, que en este caso incluye al Deportivo Maipú de nuestra provincia, que obtuvo el penúltimo cupo del Grupo A.

De esta primera fase quedarán los siete ganadores a los que se sumará el perdedor de la final, para jugar las llaves de cuartos de final.

