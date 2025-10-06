Boletin-Especial-6612-x-Reglamento-Primera-Nacional-2025

El más cercano antecedente de esta final le significó el ascenso a Primera a un segundo equipo mendocino, que acompaña actualmente a Godoy Cruz: Independiente Rivadavia. La Lepra derrotó el 29 de octubre del 2024 a Almirante Brown por 2 a 0, con los goles de Brian Sánchez y Victorio Ramis, a los 9 y 14 minutos del tiempo suplementario, cuando todo parecía encaminado a definirse en los penales.

El perdedor de la final de este sábado tendrá una segunda chance para ascender a la Liga Profesional, ingresando a la segunda fase del torneo Reducido. En la primera fase jugarán los siete mejores de cada zona (A y B) del Torneo de la Primera Nacional, que en este caso incluye al Deportivo Maipú de nuestra provincia, que obtuvo el penúltimo cupo del Grupo A.

De esta primera fase quedarán los siete ganadores a los que se sumará el perdedor de la final, para jugar las llaves de cuartos de final.