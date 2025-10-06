Ruggeri criticó el accionar del jugador de 25 años.

Juan Portillo tuvo unos minutos olvidables en la caída de River Plate frente a Rosario Central y en tan solo cinco minutos fue expulsado por doble amarilla luego disputar dos pelotas con Ángel Di María. El mediocampista fue expulsado a los 39 minutos y Oscar Ruggeri no se lo perdonó.

Hasta ese momento el partido estaba 1 a 1 y el Millo había recibido una catarata de tarjetas amarillas (se fue al entretiempo con seis) y en el segundo tiempo recibió dos más; por su lado, el Canalla solo recibió dos tarjetas en todo el partido.

Juan Portillo vio la tarjeta roja y Ruggeri no se la dejó pasar.

Oscar Ruggeri destrozó a Juan Portillo

Marcelo Gallardo apuntó contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez al expresar que no iba a "hablar puntualmente del arbitraje de esta noche" y decidió ser "cauto con el tema de lo que pueda advertir".

Sin embargo, Oscar Ruggeri prefirió no referirse al arbitraje y si criticar al mediocampista de 25 años que llegó en el último mercado de transferencias a River: "¿Para qué lo agarra a Di María? Esta es de locos. Lo tenés que seguir, si no podría ser penal y expulsión".

"Si cobraba la falta ahí se terminaba todo. Di María lo hizo echar. Ahí lo tenía que acompañar porque es penal, además venía el central de frente" analizó el ex defensor de la Selección argentina.

Además se refirió a que las opciones del Fideo eran acotadas: "¿Qué iba a ser Di María ahí?. Sabemos que Di María es zurdo, si lo acompaña ahí no puede hacer nada con la zurda".

Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar. Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar.

En el descargo realizado en el programa F90 emitido por ESPN, Oscar Ruggeri concluyó: "¿Cómo vas a justificar la amarilla?. Iban 30 minutos, en un partido como ese, no te podes quedar con uno menos".

Ahora Marcelo Gallardo tendrá que lidiar con 15 bajas en el armado del once titular para enfrentar a Sarmiento de Junín en el Monumental ya que el técnico del Millo tiene seis jugadores afectados a selecciones nacionales, siete lesionados y dos expulsados.

Di María lo apretó a Portillo, quien reaccionó y solo él vio la tarjeta amarilla.

El Cabezón ya había cargado contra Marcelo Gallardo

En el mismo programa deportivo el defensor campeón del mundo ya había criticado a Gallardo por los malos resultados y por caer frente al Deportivo Riestra: "Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento".

"Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores", había manifestado Ruggeri.

