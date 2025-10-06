Sin embargo, Oscar Ruggeri prefirió no referirse al arbitraje y si criticar al mediocampista de 25 años que llegó en el último mercado de transferencias a River: "¿Para qué lo agarra a Di María? Esta es de locos. Lo tenés que seguir, si no podría ser penal y expulsión".

Embed EXPULSADO PORTILLO EN RIVER POR DOBLE AMARILLA. pic.twitter.com/evAsr0dioW — Derechazo (@derechazoar) October 6, 2025

"Si cobraba la falta ahí se terminaba todo. Di María lo hizo echar. Ahí lo tenía que acompañar porque es penal, además venía el central de frente" analizó el ex defensor de la Selección argentina.

Además se refirió a que las opciones del Fideo eran acotadas: "¿Qué iba a ser Di María ahí?. Sabemos que Di María es zurdo, si lo acompaña ahí no puede hacer nada con la zurda".

Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar. Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar.

En el descargo realizado en el programa F90 emitido por ESPN, Oscar Ruggeri concluyó: "¿Cómo vas a justificar la amarilla?. Iban 30 minutos, en un partido como ese, no te podes quedar con uno menos".

Ahora Marcelo Gallardo tendrá que lidiar con 15 bajas en el armado del once titular para enfrentar a Sarmiento de Junín en el Monumental ya que el técnico del Millo tiene seis jugadores afectados a selecciones nacionales, siete lesionados y dos expulsados.

Juan Portillo - River Di María lo apretó a Portillo, quien reaccionó y solo él vio la tarjeta amarilla.

El Cabezón ya había cargado contra Marcelo Gallardo

En el mismo programa deportivo el defensor campeón del mundo ya había criticado a Gallardo por los malos resultados y por caer frente al Deportivo Riestra: "Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento".

"Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores", había manifestado Ruggeri.