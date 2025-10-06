La serie turca, Mi hogar, mi destino, es como un cuento de hadas basado en la historia de una muchacha que se ve divida entre la familia en la que nació y la que el destino puso en su camino.

Zeynep y Mehdi han sufrido mucho desde su infancia y afrontan una difícil lucha vital. Estas dos almas heridas encontrarán un sentido de pertenencia la una a la otra.

HBO Max: de qué trata la serie Mi hogar, mi destino

La serie turca, Mi hogar, mi destino es una telenovela turca basada en la novela de Gulsuren Budayicioglu que cuenta la historia real de una de sus pacientes.

mihogar Mi hogar, mi destino. La serie turca de HBO Max con Demet Ozdemir y Brahim Celikkol.

La historia sigue a Zeynep, una niña nacida en hogar humilde pero que su situación da un giro cuando la opulenta familia para la que trabaja su madre se ofrece adoptarla.

Allí comenzará una nueva vida en la que se sentirá fuera de lugar por no pertenecer a esa clase social. Años después, Zeynep, convertida en una inteligente, bella y culta joven, planea casarse con un hombre de la alta sociedad con el que se ha comprometido.

Sin embargo, su madre biológica decide recuperar a su hija y donde ésta descubre varias lecciones y sorpresas y conocerá el amor de su vida.

HBO Max: reparto de la serie Mi hogar, mi destino

Demet Ozdemir como Zeynep Goksu

Brahim Celikkol como Mehdi Karaca

Engin Ozturk como Bar Tunahan

Tráiler de la serie Mi hogar, mi destino