Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exigencias de su jefe, mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.

Netflix: de qué se trata la serie Club Estambul

La serie turca, Club Estambul, es un drama de época, ambientado en la década de 1950. Con dirección de Seren Yuce y Zeynep Gunay cuenta la historia de Matilda, quien acaba de salir de la prisión luego de cumplir 17 años de condena, y trabaja en uno de los clubes nocturnos más importantes de la capital turca.

Su principal preocupación en libertad es recuperar el vínculo con su hija Rael y a la vez mantenerla alejada de Pera, el distrito europeo de Estambul, donde pronto se ha metido en problemas.

Al conocer que su hija ha sido acusada de sabotear el club, Matilda se emplea allí para pagar la deuda y mantener a Rael lejos de las malas decisiones que ella tomó en el pasado.

Netflix: elenco de la serie Club Estambul

Gokce Bahadir

Bar Arduc

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdulger

Asude Kalebek

Trailer de la serie Club Estambul

Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica