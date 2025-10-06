En este caso, la serie británica Siempre el mismo día, una producción dirigida por Molly Manners, es considerada por el público como una de las mejores en esos géneros, además de contar con el respaldo de la crítica, que la favoreció con sus reseñas positivas.

Está bonita historia de amor de Netflix, con uno que otro pasaje dramático y que pasea a las personas por sentimientos de felicidad, desamor, logros, dificultades y sueños personales, está siendo muy recomendada en todo el mundo y es perfecta para ver entre semana.