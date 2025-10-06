Ambika Mod y Leo Woodall son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

El catálogo de Netflix cuenta con series y películas para todos los gustos y en todos los géneros. Pero no caben dudas de que las producciones más buscadas en la cartelera, son los dramas románticos, esos que te llenan el corazón y te adentran en alguna que otra historia apasionante, de esas que te dejan pensando.

En este caso, la serie británica Siempre el mismo día, una producción dirigida por Molly Manners, es considerada por el público como una de las mejores en esos géneros, además de contar con el respaldo de la crítica, que la favoreció con sus reseñas positivas.

Está bonita historia de amor de Netflix, con uno que otro pasaje dramático y que pasea a las personas por sentimientos de felicidad, desamor, logros, dificultades y sueños personales, está siendo muy recomendada en todo el mundo y es perfecta para ver entre semana.

El estreno de la serie en la plataforma de Netflix fue en febrero de 2024, con un total de 14 capítulos, que van aproximadamente entre los 20 y 40 minutos de duración cada uno.

netflix-serie-siempre-el-mismo-dia
La serie de Netflix arrasa con esta hermosa historia de amor.

Netflix: de qué trata la serie Siempre el mismo día

La trama de esta película de Netflix tiene el centro de la escena a Emma Morley y Dexter Mayhew, quienes se conocen en 1988 durante la noche de la graduación universitaria y luego toman caminos diferentes en sus vidas. Pero aquella noche acordaron verse el mismo día y cada año, el 15 de julio. Y cada vez que se reúnen, se dan cuenta de que sus vidas están entrelazadas de una u otra manera. ¿Podrá el destino terminar de darle forma a esta increíble historia de amor?

netflix-serie-siempre-el-mismo-dia-streaming
Los usuarios de Netflix coinciden en que esta serie, es uno de los mejores dramas rom&aacute;nticos de los &uacute;ltimos tiempos.

Reparto de Siempre el mismo día, serie de Netflix

  • Leo Woodall (Dexter Mayhew)
  • Ambika Mod (Emma Morley)
  • Eleonor Tomlinson (Sylvie)
  • Essie Davis (Alison Mayhew)
  • Tim McInnmerny (Stephen Mayhew)
  • Jonny Weldon (Ian)
  • Brendan Quinn (Callum)

Tráiler de Siempre el mismo día, serie de Netflix

Embed - ONE DAY | Tráiler Oficial SUBTITULADO | Netflix | Ambika Mod, Leo Woodall

Dónde ver la serie Siempre el mismo día, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie One Day se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Siempre el mismo día se puede ver en Netflix.

