En un partidazo, River cayó ante Rosario Central

El primer tiempo no defraudó, ya que fue apasionante. La apertura del marcador llegó nada menos que a los diez minutos por intermedio de Miguel Ángel Borja, quien remató perfectamente al primer palo ante la salida de Jorge Broun.

River no pudo dominar por mucho tiempo, ya que, diez minutos más tarde, Rosario Central llegó a la igualdad. Franco Armani rechazó corto con los puños, Facundo Colidio no pudo despejar, e Ibarra aprovechó el rebote para decretar el empate parcial.

A los 30', llegó una de las polémicas de la noche: Miguel Borja había anotado el segundo para el Millonario tras una serie de rebotes, pero el línea y luego del VAR desactivaron el festejo. Colidio se encontraba en posición irreglamentaria.

Siete minutos más tarde, River y Gallardo recibieron una mala noticia: Juan Portillo se retiró expulsado por doble amarilla tras cometer dos faltas en poco tiempo contra Ángel Di María.

En la segunda parte, y como era de esperarse por el hombre de menos, el equipo de Marcelo Gallardo comenzó sufriendo ante los de Ariel Holan.

Embed - ROSARIO CENTRAL DERROTÓ a RIVER con un DI MARÍA BRILLANTE | #RosarioCentral 2-1 #River | Resumen

River aguantó hasta los 12', tiempo en el que Ignacio Malcorra adelantó a La Academia con un bombazo de media distancia. Después del gol, Central pudo estirar mucho más la ventaja, pero no fue efectivo en la definición y se topó con un Franco Armani iluminado. En una ocasión, el palo salvó a El Millonario.

River dejó pasar la chance de liderar la tabla anual

Pese a las dificultades, River se las ingenió como pudo para generar posibilidades. A los 27' Facundo Colidio remató desde afuera del área, y la pelota pasó apenas cerca.

Gallardo quemó todos sus cartuchos, y hasta hizo ingresar al goleador de la reserva, Bautista Dadín, a quien el palo también le negó el empate. No obstante, y pese a que por momentos logró emparejar las acciones, el partido terminó con derrota.

River perdió un partido clave contra un candidato a quedarse con el Torneo Clausura y así dejó pasar la chance de liderar la tabla anual, de la que justamente ahora es dueño Central. En la próxima fecha, recibirá a Sarmiento en El Monumental.