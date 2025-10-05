Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Mundial Sub 20

Selección argentina vs. Nigeria en octavos del Mundial Sub 20: cuándo juegan y adónde verlo

Nigeria igualó con Colombia y será el rival de la Selección argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

Argentina buscará revancha.

Nigeria igualó 1-1 con su par de Colombia, por la tercera fecha del Grupo F, y será el rival de la Selección argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

Colombia, que es dirigida por César Torres, se había puesto en ventaja a los 6' del complemento a través de Kener González, pero el conjunto africano pudo igualarlo sobre el final, ya que a los 41' anotó de penal el defensor Daniel Bayemi.

Nigeria será el rival de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

Con este resultado, Nigeria pudo conseguir un boleto a los octavos de final ya que fue uno de los cuatro mejores terceros y será el próximo rival de la Selección argentina, que tuvo una sólida actuación en la fase de grupos.

De esta manera, argentinos y nigerianos se volverán a encontrar en los octavos de final de esta competencia, tal como ocurrió en 2023. En aquella ocasión, como local, la Albiceleste cayó 2-0, por lo que este miércoles buscará tomarse revancha.

Argentina vs. Nigeria en el Mundial Sub 20

El cruce entre Argentina y Nigeria en octavos de final del Mundial Sub 20 será este miércoles 8 de octubre, a las 16.30, en el estadio Nacional de Santiago de Chile y con TV por DirecTV Sports y Telefé.

La Selección argentina se instaló en Santiago.

El ganador de este encuentro jugará en cuartos de final ante el vencedor del encuentro entre Chile y México que se disputará el martes 7 a las 20, en Valparaíso.

Los octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7/10

  • 16.30, Ucrania vs. España
  • 20, Chile vs. México

Miércoles 8/10

  • 16.30, Argentina vs. Nigeria
  • 16.30 Japón vs. Francia
  • 20, Colombia vs. Sudáfrica
  • 20. Paraguay vs. Noruega

Jueves 9/10

  • 16.30, Estados Unidos vs. Italia
  • 20, Marruecos vs. Corea del Sur

