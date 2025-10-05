Selección argentina vs. Nigeria en octavos del Mundial Sub 20: cuándo juegan y adónde verlo

Con este resultado, Nigeria pudo conseguir un boleto a los octavos de final ya que fue uno de los cuatro mejores terceros y será el próximo rival de la Selección argentina, que tuvo una sólida actuación en la fase de grupos.

De esta manera, argentinos y nigerianos se volverán a encontrar en los octavos de final de esta competencia, tal como ocurrió en 2023. En aquella ocasión, como local, la Albiceleste cayó 2-0, por lo que este miércoles buscará tomarse revancha.

Argentina vs. Nigeria en el Mundial Sub 20

El cruce entre Argentina y Nigeria en octavos de final del Mundial Sub 20 será este miércoles 8 de octubre, a las 16.30, en el estadio Nacional de Santiago de Chile y con TV por DirecTV Sports y Telefé.

sub 20 4 La Selección argentina se instaló en Santiago.

El ganador de este encuentro jugará en cuartos de final ante el vencedor del encuentro entre Chile y México que se disputará el martes 7 a las 20, en Valparaíso.

Los octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7/10

16.30, Ucrania vs. España

20, Chile vs. México

Miércoles 8/10

16.30, Argentina vs. Nigeria

16.30 Japón vs. Francia

20, Colombia vs. Sudáfrica

20. Paraguay vs. Noruega

Jueves 9/10