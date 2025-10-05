El DT de Gimnasia y Esgrima Ariel Broggi: "Se cumplió el primer objetivo que fue entrar a la final"

Respecto al ese paso fundametal: "Tenemos la suerte y la convicción de haber llegado de una manera muy sacrificada, muy trabajada. El campeonato es muy difícil, muy largo", señaló.

"Por suerte hemos llegado y estamos contentos de eso, pero mañana ya vamos a estar trabajando de nuevo", Ariel Broggi "Por suerte hemos llegado y estamos contentos de eso, pero mañana ya vamos a estar trabajando de nuevo", Ariel Broggi

Embed - Ariel Broggi, DT de Gimnasia, habló del partido con Defensores de Belgrano y el pasaje a la final

Para Ariel Broggi, Gimnasia es un "equipo con corazón"

Consultado sobre cómo define al plantel que dirige, Ariel señaló: "Lo defino como un equipo con corazón, más allá que a veces se puede jugar mejor, a veces peor, pero es un equipo tiene corazón. Sufrió lo que tenía que sufrir, porque hay que saber sufrir, pero se metió en una final, que no es poco, y hoy creo que hay que disfrutar, festejar, y ya mañana hay que dar vuelta la página para empezar el martes".

Embed - Conferencia de Ariel Broggi (II) tras el triunfo de Gimnasia y la clasificación a la final

Respecto a la magra diferencia lograda sobre un equipo mezquino y que apostó a especular y cerrarse atrás, se le consultó el entrenador si no le preocupaba no poder plasmar en el arco el dominio del campo, de cara a una final. "Es normal, es una realidad que cueste, es dificil tener que ganar cuando "tiene la obligación" de ganar. Por eso es tan valorable lo que hizo este grupo, se mantuvo siempre arriba", analizó, para sumar luego: "Por ahí se estuvo un poco apurado, no estábamos claros en los últimos metros, pero después el equipo apareció, hubo cambios que entraron bien, y eso es importante, saber que podemos cambiar, y por eso estoy contento", dijo Ariel Broggi.