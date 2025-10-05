Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
PRIMERA NACIONAL

El DT de Gimnasia y Esgrima Ariel Broggi: "Se cumplió el primer objetivo que fue entrar a la final"

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, se mostró cauto y habló del partido contra Defensores de Belgrano y de la clasificación final de la Primera Nacional

Por Raúl Adriazola [email protected]
Martín Broggi mostró una mesurada alegría al cumplir uno de los objetivos: meter a Gimnasia y Esgrima en la final por el primer ascenso de la Primera Nacional tras vencer a Defensores de Belgrano.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Pese a la alegría y a los cánticos de las tribunas y del camarín cercano a la sala de prensa de estadio de Gimnasia y Esgrima, el entrenador Ariel Broggi encaró la conferencia post partido contra Defensores de Belgrano con su habitual aplomo y habló de "objetivo cumplido" al meter al Lobo en la final por el ascenso contra Deportivo Madryn.

Respecto al logro consumado de haber cerrado la fase de grupo ganándole a Defensores de Belgrano en un atestado estadio Víctor Legrotaglie y logrando por segunda vez consecutiva la clasificación a la final del torneo de la Primera Nacional, el entrenador local Ariel Broggi dijo: "Es el primer objetivo, que no es poco, y obviamente el paso siguiente es el segundo objetivo, que esa final donde todos queremos llegar".

Ariel Broggi saludando al árbitro Bryan Ferreyra antes del inicio del juego donde Gimnasia y Esgrima cerró la fase de grupos clasificando puntero de la Zona B y metiéndose en la final por el ascenso.

Respecto al ese paso fundametal: "Tenemos la suerte y la convicción de haber llegado de una manera muy sacrificada, muy trabajada. El campeonato es muy difícil, muy largo", señaló.

"Por suerte hemos llegado y estamos contentos de eso, pero mañana ya vamos a estar trabajando de nuevo", Ariel Broggi

Para Ariel Broggi, Gimnasia es un "equipo con corazón"

Consultado sobre cómo define al plantel que dirige, Ariel señaló: "Lo defino como un equipo con corazón, más allá que a veces se puede jugar mejor, a veces peor, pero es un equipo tiene corazón. Sufrió lo que tenía que sufrir, porque hay que saber sufrir, pero se metió en una final, que no es poco, y hoy creo que hay que disfrutar, festejar, y ya mañana hay que dar vuelta la página para empezar el martes".

Respecto a la magra diferencia lograda sobre un equipo mezquino y que apostó a especular y cerrarse atrás, se le consultó el entrenador si no le preocupaba no poder plasmar en el arco el dominio del campo, de cara a una final. "Es normal, es una realidad que cueste, es dificil tener que ganar cuando "tiene la obligación" de ganar. Por eso es tan valorable lo que hizo este grupo, se mantuvo siempre arriba", analizó, para sumar luego: "Por ahí se estuvo un poco apurado, no estábamos claros en los últimos metros, pero después el equipo apareció, hubo cambios que entraron bien, y eso es importante, saber que podemos cambiar, y por eso estoy contento", dijo Ariel Broggi.

