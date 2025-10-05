"Robo total": la furia de los hinchas de River por un polémico gol anulado vs Rosario Central

La furia de los hinchas de River tras el gol anulado de Borja
La justificación de Yael Falcón Pérez y compañía para anular el gol es un desvío en Facundo Colidio, quien se encontraba en fuera de juego. Ante la dudosa jugada, los hinchas de River salieron con los tapones de punta en las redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MedioRiver/status/1974999366432899192&partner=&hide_thread=false
"Robo total", publicó @MedioRiver en su cuenta de X. Como este comentario, miles, haciendo referencia a las recientes declaraciones del campeón del mundo, Ángel Di María, y en la máxima autoridad del fútbol argentino, Claudio Tapia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frabigol/status/1975002262822109383&partner=&hide_thread=false
"Después dicen que nos ayudan" dijo Di María días atrás luego del empate de su Rosario Central frente a Talleres. Como era de esperarse, muchos fueron los hinchas de River que citaron la declaración de "Fideo".