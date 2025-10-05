Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

"Robo total": la furia de los hinchas de River por un polémico gol anulado vs Rosario Central

El MIllonario se ponía 2 a 1 frente al Canalla gracias al gol de Borja, sin embargo, el gol fue anulado por offside de Facundo Colidio.

Por UNO
Los hinchas de River reaccionaron con furia a una polémica jugada vs Rosario Central.

River visita a Rosario Central por la jornada 11 del Torneo Clausura. Al término del primer tiempo, el juego se encuentra 1 a 1, y los hinchas millonarios protestan por una polémica jugada.

Sucede que, cuando transcurrían 30', River llegó al segundo tanto del partido por intermedio de Miguel Ángel Borja. No obstante, lo que sería el doblete del colombiano fue anulado instantes después.

La furia de los hinchas de River tras el gol anulado de Borja

La justificación de Yael Falcón Pérez y compañía para anular el gol es un desvío en Facundo Colidio, quien se encontraba en fuera de juego. Ante la dudosa jugada, los hinchas de River salieron con los tapones de punta en las redes sociales.

"Robo total", publicó @MedioRiver en su cuenta de X. Como este comentario, miles, haciendo referencia a las recientes declaraciones del campeón del mundo, Ángel Di María, y en la máxima autoridad del fútbol argentino, Claudio Tapia.

"Después dicen que nos ayudan" dijo Di María días atrás luego del empate de su Rosario Central frente a Talleres. Como era de esperarse, muchos fueron los hinchas de River que citaron la declaración de "Fideo".

