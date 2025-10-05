La emotiva dedicatoria de Paredes a Miguel Ángel Russo luego de la goleada de Boca

La emotiva dedicatoria de Paredes luego de la goleada de Boca

"Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", dijo el mediocampista, que hoy completó otro partido perfecto con la camiseta Xeneize.

En conferencia de prensa, otro de los que habló de Russo fue Úbeda. "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1975002998465245311&partner=&hide_thread=false De LEANDRO PAREDES a MIGUEL ÁNGEL RUSSO:



"DEDICARLE EL TRIUNFO, DE NUESTRA PARTE PORQUE ES LA CABEZA DE NUESTRO GRUPO, QUE ESTÉ PASANDO POR ESTE MOMENTO NO ES NADA LINDO... LE MANDAMOS MUCHA FUERZA"pic.twitter.com/i1THS0JzzH — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 6, 2025

Sobre el día a día sin el entrenador, Úbeda dijo: "Toda la semana todo el CT estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones".

russo, paredes Paredes y Úbeda dedicaron la goleada de Boca a Miguel Ángel Russo.

"Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor", cerró. Ante los problemas que aquejan a Russo, Boca tomó la decisión de darle una licencia, y que vuelva a dirigir cuando se sienta mejor.

Más allá de los resultados, y de la salud, el apoyo de Riquelme y compañía para Russo es evidente, ya que ratificaron a Miguelo como DT hasta fines de 2025.

El porqué de la ausencia de Russo frente a Newell's

Russo se ausentó de los entrenamientos de Boca durante toda la semana. Tampoco había estado en el banco de suplentes en el partido de la décima fecha ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el que el Xeneize perdió 2-1.

El entrenador de 69 años lleva adelante un tratamiento por su enfermedad de base, lo que le impide por el momento dedicarle tiempo completo a su actividad. En las últimas semanas, atravesó una serie de internaciones, primero por una infección urinaria y después por una cuadro de deshidratación.