El pollo tiene vitaminas del complejo B y contiene ácidos grasos buenos para el organismo como los mono insaturados y los poli insaturados, los cuales ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además de poseer un alto contenido de proteínas de alta calidad, su contenido calórico es bajo y es una carne con grasas saludables (insaturadas), como el ácido linoléico, que ayuda a proteger el corazón y tiene una amplia variedad de vitaminas y minerales.

Las proteínas del pollo contribuyen al desarrollo muscular, mejora el desarrollo y ayuda a mantener un peso corporal saludable y a bajar de peso.

Tiene menos de un 10% de grasa en su composición y prácticamente sin colesterol.

Una de las grandes ventajas de la carne de pollo es su bajo aporte en grasas y calorías.

Además, el perfil de las pocas grasas que tiene es positivo, puesto que hay más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que saturadas.

Casi el 70% de su grasa se localiza en la piel.

Su bajo contenido en grasas hace que sea fácil de digerir por los niños pequeños.

También es especialmente indicada para personas con hipertensión arterial por su bajo contenido en sodio y es una fuente ideal de energía para deportistas.

El pollo es un alimento del que realmente se podrían comentar muchas propiedades positivas.

La facilidad para cocinarlo y su versatilidad por la gran variedad de maneras de hacerlo, lo convierten en un producto muy atractivo para las familias que optan por una dieta nutritiva, saludable y rica en vitaminas.

El pollo es una de las carnes más recomendadas para las embarazadas, los niños, los ancianos y también para los deportistas, y esto es gracias a todo lo que aporta este alimento a la salud de la población.

Beneficios del pollo

El pollo tiene un escaso contenido en grasa, siendo una de las carnes de ave que menos grasas tienen. Es fuente de vitaminas y minerales.

pollo2 Fácil de cocinarlo. El pollo es uno de los alimentos más consumidos por los argentinos.

El pollo es un producto fácil de digerir, por tanto, un alimento ideal para mayores y niños, así como para aquellas personas que padecen de problemas gastrointestinales.

El pollo es un alimento ideal para dietas de adelgazamiento, por su bajo contenido calórico. Posee hierro y es rico en fósforo.

El pollo es un excelente alimento para nuestro organismo, convirtiéndose en uno de los productos que no puede faltar en ninguna dieta alimenticia.

El pollo es un alimento de alta densidad proteica. Las y los deportistas tienen necesidades aumentadas de ingesta de proteínas respecto de la población general y las recomendaciones pueden variar si se trata de deportes de resistencia, como el ciclismo o fútbol; o deportes en los que se utiliza la fuerza, como levantamiento de pesas.

150 gramos de carne de pollo (puede ser 1 muslo grande o media pechuga grande) cubre aproximadamente la tercera parte de las necesidades promedio de proteínas de un atleta de 70 kg.

Fuente: ecocampo.pe