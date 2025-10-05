Para Gimnasia y Esgrima y sus hinchas no es un domingo cualquiera en el Víctor Legrotaglie

Embed - La previa de los hinchas de Gimnasia

Desde un par de horas antes del inicio del duelo con el Dragón todo se fue tiñendo de blanco y negro, pero sobre todo apareció a flor de piel el sentimiento y la ilusión de los hinchas.

Embed - Gimnasia vs. Defensores, la Previa

El aire, refrescado por el anticiclón post Zonda, olió a esperanza y el encuentro de los fanáticos fue festivo en la previa y a poco del inicio, la cantidad de público es muy superior al de otras jornadas claves. El Lobo está a las puertas de algo MUY grande, y su gente lo sabe

La emoción de Juan de Dios González por el Lobo

"Gimnasia es un lujo: el campo de juego, el camarín, todo es impresionante. Tiene que estar compitiendo con los grandes del fútbol argentino. Ojalá que Dios quiera que hoy ganemos porque ya estamos con un pie para enfrentar a los grandes como lo hicimos por los años 70 y 80", dijo emocionado Juan de Dios González.

Embed - La emoción de Juan de Dios González en Gimnasia

Un libro del Lobo

Gimnasia y Esgrima presenta este domingo el libro Tinta Toque y Tablón, con relatos de su historia, anécdotas y cuentos sobre la vida del club Mensana.

Los autores, entre otros, son Matías Soria, Eduardo Cato Aguilar y Oscar Casares.

Oscar Casares, siempre presente en el Legrotaglie

"Yo estuve en aquel partido del 70, el gol de Aceituno que implicó la llegada al Nacional 70, se le llamó El Gol del Pasaporte al Nacional, porque eso cambió la historia de Gimnasia. Me gusta mucho la historia y esto de las estadísticas y hoy estamos a las puertas de otro gran acontecimiento histórico", dijo Oscar Casares contador, abogado, historiador, coleccionista de deportes, pero sobre todo hincha y dirigente de Gimnasia.

Embed - Oscar Casares, contador, abogado, historiador y dirigente de Gimnasia

Postales de una tarde blanquinegra en el Víctor Legrotaglie

gimnasia 7

gimnasia10

gimnasia 9 Foto: Martín Pravata/Diario UNO

gimnasia 10 Foto: Martín Pravata/Diario UNO

gimnasia 11 Foto: Martín Pravata/Diario UNO