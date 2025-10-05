Pep Guardiola busca sumar a un argentino al Manchester City

Nahuel Molina dejó de ser de la consideración del Cholo Simeone en el Atlético Madrid y aunque se especuló que en el último mercado de trasnferencias podía llegar a salir, finalmente eso no sucedió. Sin embargo, la falta de minutos y las aspiraciones mundialistas del lateral de 27 años lo llevarán a decidir su salida sí o sí en el próximo mercado.

TEAMtalk, sitio web especializado en los rumores de transferencias, detalló que el Manchester City irá en búsqueda del jugador de la Selección argentina con el objetivo que se convierta en un Citizens.

nahuel-molina5.jpg Nahuel Molina puede llegar al Manchester City.

Guardiola necesita un lateral derecho y la experiencia y entrega de Molina sería fundamental para que llegue a la Premier League. Ante la falta de rodaje la dirigencia del Colchonero no ve con malos ojos desprenderse del jugador al que le quedan 18 meses para finalizar su contrato.

El Atlético Madrid ha disputado nueve partidos en la temporada 2025/26 y el lateral fue titular en tan solo uno de ellos; además, como suplente ingresó en cinco. De esta manera lleva 144 minutos de juego.