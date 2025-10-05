¿Cómo puedo limpiar la grasa y los pegotes externos del microondas?

Mantener la casa impecable, con rico olor y libre de microbios, no es una tarea sencilla. Limpiar puede resultar abrumador, sobre todo cuando no sabemos por dónde empezar y qué cosas con más importantes.
Por suerte, siempre podemos recurrir a un truco casero o procedimiento rápido para acelerar la limpieza, evitar los gastos innecesarios y aprovechar los productos que tenemos en casa. Hoy te voy a explicar cómo realizar una limpieza completa del exterior del microondas, una zona del aparato que a veces dejamos sin limpiar por meses.
El microondas es probablemente el electrodoméstico que más utilizamos en el día a día, junto con la heladera y la pava eléctrica. Existen muchas técnicas para limpiar el microondas por dentro, pero muy pocas para limpiarlo por fuera. Dependiendo de la ubicación del microondas en la cocina, en ocasiones puede saltar aceite de las frituras, salsa o comida en general.
De igual forma, el polvo del ambiente, la tierra y la pelusa pueden ensuciar el exterior del microondas. Esto no solo afecta al techo y paredes de la máquina. Si nunca limpiamos los botones, la pantalla y las perillas, pueden llenarse de polvo y comenzar a fallar. A continuación te dejo un truco casero para limpiar por fuera el microondas y un par de consejos para limpiarlo por dentro.
Limpiar el microondas por fuera es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo. Para comenzar, vas a preparar una mezcla de agua tibia con un chorrito de detergente. Humedece apenas un paño con la solución de agua y jabón, y frota todas las partes exteriores del microondas, incluyendo los botones y alrededores.
Si los pegotes se ponen un poco rebeldes, puedes limpiar las manchas con una mezcla de agua y un chorrito de vinagre. De la misma forma, humedeciendo apenas un paño. Lo ideal es no limpiar rociando con agua ni mojando demasiado el microondas. Puedes realizar este truco casero siempre que lo desees y con frecuencia para evitar limpiezas profundas y difíciles.
Una vez que el microondas esté impecable por fuera, es hora de limpiarlo por dentro. Existe un truco casero muy sencillo para ello y consiste en colocar una compotera apta para microondas en el interior, con un poco de agua y una rodaja de limón.
Introduce la compotera en el microondas, calienta a una temperatura potente, pero no demasiado, durante 3 minutos. La idea es que el vapor del agua y el limón ablanden los pegotes y mugres del interior. Refriega bien las paredes internas y seca con una servilleta seca y limpia.