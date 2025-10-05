¿Cómo puedo limpiar la grasa y los pegotes externos del microondas?

El microondas es probablemente el electrodoméstico que más utilizamos en el día a día, junto con la heladera y la pava eléctrica. Existen muchas técnicas para limpiar el microondas por dentro, pero muy pocas para limpiarlo por fuera. Dependiendo de la ubicación del microondas en la cocina, en ocasiones puede saltar aceite de las frituras, salsa o comida en general.

De igual forma, el polvo del ambiente, la tierra y la pelusa pueden ensuciar el exterior del microondas. Esto no solo afecta al techo y paredes de la máquina. Si nunca limpiamos los botones, la pantalla y las perillas, pueden llenarse de polvo y comenzar a fallar. A continuación te dejo un truco casero para limpiar por fuera el microondas y un par de consejos para limpiarlo por dentro.

Paso a paso: cómo limpiar la mugre externa del microondas con un truco casero

Limpiar el microondas por fuera es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo. Para comenzar, vas a preparar una mezcla de agua tibia con un chorrito de detergente. Humedece apenas un paño con la solución de agua y jabón, y frota todas las partes exteriores del microondas, incluyendo los botones y alrededores.

detergente Puedes utilizar el detergente de platos o algún jabón en barra suave.

Si los pegotes se ponen un poco rebeldes, puedes limpiar las manchas con una mezcla de agua y un chorrito de vinagre. De la misma forma, humedeciendo apenas un paño. Lo ideal es no limpiar rociando con agua ni mojando demasiado el microondas. Puedes realizar este truco casero siempre que lo desees y con frecuencia para evitar limpiezas profundas y difíciles.

Consejos para limpiar el microondas por dentro: con ingredientes naturales

microondas sucio Puedes reemplazar el limón por vinagre y realizar el mismo truco casero.

Una vez que el microondas esté impecable por fuera, es hora de limpiarlo por dentro. Existe un truco casero muy sencillo para ello y consiste en colocar una compotera apta para microondas en el interior, con un poco de agua y una rodaja de limón.

Introduce la compotera en el microondas, calienta a una temperatura potente, pero no demasiado, durante 3 minutos. La idea es que el vapor del agua y el limón ablanden los pegotes y mugres del interior. Refriega bien las paredes internas y seca con una servilleta seca y limpia.