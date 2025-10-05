Inicio Sociedad Empresa
Importante empresa de farmacias busca personal para sumar a su equipo: cómo aplicar

Una importante empresa de farmacias busca personal en la provincia de Mendoza. Los detalles del anuncio, en la nota

Por UNO
Si formas parte de esta empresa, gozarás de grandes beneficios.

Farmacity es un ecosistema de bienestar argentino fundado en 1997, que opera una red de farmacias y tiendas de consumo masivo, belleza y alimentación en Argentina y Uruguay. Actualmente, la empresa necesita empleados en la provincia de Mendoza, tal y como puede verse en un reciente anuncio publicado en LinkedIn.

Farmacity busca personal para sumar a su equipo de trabajo

La empresa de farmacias aclara en la oferta que busca a un profesional comprometido y con ganas de trabajar, y que prestará atención a las siguientes capacidades y tareas.

  • Habilidad para liderar y la capacidad de generar ideas innovadoras para estructurar equipos
  • Dispensa de medicamentos.
  • Control y orden de stock.
  • Participación como agente de salud en campañas de vacunación y/o acciones destinadas a promover la salud.
  • Garantizar la correcta trazabilidad de los medicamentos y la actualización de los libros.
Para acceder a este empleo, deberás presentar tu matrícula profesional.

Para ser parte de esta empresa, deberás presentar tu matrícula habilitada para el ejercicio profesional, y además el bloqueo del título. En el caso de ingresar a trabajar en Farmacity, gozarás de los siguientes beneficios:

  • Medicina prepaga (Swiss Medical) para vos y tu grupo familiar
  • Pago de matrícula, colegiatura y seguro de mala praxis a cargo de la compañía
  • Día de cumpleaños libre
  • Descuentos en nuestras sucursales y compra online de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market
  • Descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros.

Consejos para presentarse a una entrevista de trabajo

Para presentarte en una entrevista de trabajo, sé puntual, saluda con confianza y mantén una postura abierta, estableciendo contacto visual y un tono de voz agradable. Antes de la entrevista, investiga la empresa y prepara un resumen breve de quién eres.

Durante la entrevista de trabajo, demuestra confianza con una postura erguida y contacto visual, escucha atentamente, responde con sinceridad y concisión, y utiliza un lenguaje corporal positivo y entusiasta. Al finalizar, agradece la oportunidad y pregunta sobre los próximos pasos del proceso.

