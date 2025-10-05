Importante empresa de farmacias busca personal para sumar a su equipo: cómo aplicar

Farmacity busca personal para sumar a su equipo de trabajo

La empresa de farmacias aclara en la oferta que busca a un profesional comprometido y con ganas de trabajar, y que prestará atención a las siguientes capacidades y tareas.

Habilidad para liderar y la capacidad de generar ideas innovadoras para estructurar equipos

Dispensa de medicamentos.

Control y orden de stock.

Participación como agente de salud en campañas de vacunación y/o acciones destinadas a promover la salud.

Garantizar la correcta trazabilidad de los medicamentos y la actualización de los libros.

Para acceder a este empleo, deberás presentar tu matrícula profesional.

Para ser parte de esta empresa, deberás presentar tu matrícula habilitada para el ejercicio profesional, y además el bloqueo del título. En el caso de ingresar a trabajar en Farmacity, gozarás de los siguientes beneficios:

Medicina prepaga (Swiss Medical) para vos y tu grupo familiar

Pago de matrícula, colegiatura y seguro de mala praxis a cargo de la compañía

Día de cumpleaños libre

Descuentos en nuestras sucursales y compra online de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market

Descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros.

Consejos para presentarse a una entrevista de trabajo

Para presentarte en una entrevista de trabajo, sé puntual, saluda con confianza y mantén una postura abierta, estableciendo contacto visual y un tono de voz agradable. Antes de la entrevista, investiga la empresa y prepara un resumen breve de quién eres.

Durante la entrevista de trabajo, demuestra confianza con una postura erguida y contacto visual, escucha atentamente, responde con sinceridad y concisión, y utiliza un lenguaje corporal positivo y entusiasta. Al finalizar, agradece la oportunidad y pregunta sobre los próximos pasos del proceso.