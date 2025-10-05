Inicio Ovación Automovilismo Julián Santero
Automovilismo

Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del Turismo Carretera tras subir al podio en San Nicolás

Agustín Canapino, con Chevrolet, se llevó el triunfo en la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, en San Nicolás, donde Julián Santero subió al podio.

Por UNO
El piloto Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, se llevó hoy un gran triunfo en la segunda fecha de la Copa de Oro 2025, que también marcó la duodécima cita correspondiente al campeonato actual del Turismo Carretera, llevado a cabo en San Nicolás, donde Julián Santero subió al podio.

Matías Rossi (Toyota) y el mendocino Santero (Ford Mustang) completaron el podio de la carrera final disputada en el autódromo Juan María Traverso.

canapino 1
Canapino y Rossi estaban pactados para largar la contienda en la primera fila, pero la sorpresiva lluvia generó que el arranque de la misma sea en una única hilera lo que favoreció al oriundo de Del Viso.

De esta manera, el corredor de Toyota logró escaparse en la punta, con el de Arrecifes y Facundo Chapur (Torino) en la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Durante la segunda vuelta, ambos perseguidores del líder sufrieron un despiste que provocó que Chapur cayera a la posición 39, mientras que Canapino logró mantenerse como escolta y no perderle pisada a Rossi.

Tras un impacto en el sexto giro de la carrera, el auto de seguridad debió ser desplegado y en el relanzamiento nuevamente fue el Misil quien logró quedarse con la primera ubicación. Canapino continuaba segundo, pero esta vez el tercer lugar lo ocupó Santero.

Con pocas vueltas para el final de la disputa, Emiliano Spataro se despistó del circuito por lo que la misma debió neutralizarse nuevamente, con mismo resultado que en la primera.

Sin embargo, en el último giro Canapino se impuso ante Rossi luego de una incansable presión para lograr su cuarto triunfo en las últimas cinco fechas.

El Top 5 de la Copa de Oro del TC

  • Canapino, Agustín 108 *
  • Santero, Julián 82.5
  • Mangoni, Santiago 74
  • Rossi, Matías 72.5
  • Landa, Marcos 59.5
  • Lambiris, Mauricio 58.5 **

* Ganó 4 carreras.

** Ganó una carrera.

El TC en San Nicolás

  1. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro): 42;34.781
  2. Matías Rossi (Toyota): +1.912
  3. Julián Santero (Ford Mustang): +3.493
  4. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): +3.852
  5. Ignacio Faín (Torino): +4.873
  6. Nicolás Bonelli (Ford Mustang): +5.236
  7. Nicolás Trosset (Ford Mustang): +5. 731
  8. Marcos Landa (Chevrolet Camaro): +6.272
  9. José Manuel Urcera (Ford Mustang): +7.096
  10. Andrés Jakos (Toyota): +7.601

Las últimas 3 fechas

  • 2 de noviembre en Paraná
  • 16 de noviembre en Toay, La Pampa
  • 7 de diciembre en La Plata

