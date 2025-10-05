Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del Turismo Carretera tras subir al podio en San Nicolás

Canapino y Rossi estaban pactados para largar la contienda en la primera fila, pero la sorpresiva lluvia generó que el arranque de la misma sea en una única hilera lo que favoreció al oriundo de Del Viso.

De esta manera, el corredor de Toyota logró escaparse en la punta, con el de Arrecifes y Facundo Chapur (Torino) en la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Durante la segunda vuelta, ambos perseguidores del líder sufrieron un despiste que provocó que Chapur cayera a la posición 39, mientras que Canapino logró mantenerse como escolta y no perderle pisada a Rossi.

Tras un impacto en el sexto giro de la carrera, el auto de seguridad debió ser desplegado y en el relanzamiento nuevamente fue el Misil quien logró quedarse con la primera ubicación. Canapino continuaba segundo, pero esta vez el tercer lugar lo ocupó Santero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1974912976453845412&partner=&hide_thread=false #TC | Las declaraciones de @JulianSantero tras finalizar 3° y completar el podio en San Nicolás. pic.twitter.com/GO5fjPUc2e — Campeones (@Campeonesnet) October 5, 2025

Con pocas vueltas para el final de la disputa, Emiliano Spataro se despistó del circuito por lo que la misma debió neutralizarse nuevamente, con mismo resultado que en la primera.

Sin embargo, en el último giro Canapino se impuso ante Rossi luego de una incansable presión para lograr su cuarto triunfo en las últimas cinco fechas.

El Top 5 de la Copa de Oro del TC

Canapino, Agustín 108 *

Santero, Julián 82.5

Mangoni, Santiago 74

Rossi, Matías 72.5

Landa, Marcos 59.5

Lambiris, Mauricio 58.5 **

* Ganó 4 carreras.

** Ganó una carrera.

El TC en San Nicolás

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro): 42;34.781 Matías Rossi (Toyota): +1.912 Julián Santero (Ford Mustang): +3.493 Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): +3.852 Ignacio Faín (Torino): +4.873 Nicolás Bonelli (Ford Mustang): +5.236 Nicolás Trosset (Ford Mustang): +5. 731 Marcos Landa (Chevrolet Camaro): +6.272 José Manuel Urcera (Ford Mustang): +7.096 Andrés Jakos (Toyota): +7.601

Las últimas 3 fechas