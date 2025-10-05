Bibi Fernández, la rockera y jefa de compras que se convierte en Tina Turner en cada show

Bibi Fernández-The Best-Banda Bibi Fernández interpreta a Tina Turner con su banda The Best. Gentileza

Bibi Fernández, la Tina Turner mendocina

La artista todavía siente el cariño del público que la aplaudió y le pidió varios bises, que ella retribuyó con más energía y show con sus músicos. Escuchémosla.

- ¿Qué hacés cuando no cantás?

- Trabajo como encargada y jefa de compras de una empresa constructora. Manejo todo lo que es materiales de construcción.

- Trabajo administrativo... ¿quién lo diría después de verte brillar en escena?

- Nadie lo imagina pero es así. En mi trabajo hago de todo un poco: me ocupo del personal -altas y bajas- pero mi fuerte es el presupuesto a la hora de comprar; bueno, todas esas cosas. Siempre he sido secretaria de alguna forma, ya casi 10 años hace que estoy en la empresa.

- Has dedicado a la música gran parte de tu vida...

- Exacto. Por eso, para mí, estar en un escenario es como estar en el cielo, como alcanzar el cielo. A los 14 años empecé a hacer los coros en Los Berp (banda mendocina con Andrés Carrillo y Verónica Araya); ahí empecé con el rock. Después, también haciendo coros, estuve con La Logia. Siempre coros hasta que empezó la banda Eclipse y estuve mucho tiempo. Pero seguía buscando la forma de seguir y tuve una banda con la que hacíamos temas de los '60, ' 70 y rock nacional de los ´80. Un rock muy viejo.

- ¿La pandemia incidió en la carrera?

- Sí, se desarmó todo. Ah, y también me dediqué al jazz y con un guitarrista hicimos folclore y tango; actuábamos en fiestas.

Cuando Bibi Fernández se vio en la reina del rock

- Hasta que apareció Tina Turner... ¿Te viste reflejada en ella?

- Sí, hace un año y medio, más o menos. Siempre tuve una gran devoción por Tina Turner pero no sólo por su música sino porque siempre me pareció una mina súper evolucionada para su época, cuando era y fue la reina del rock. Así fue que me decidí a armar una banda de tributo a Tina Turner. A diferencia de lo anterior debía cantar en inglés. Antes, tal vez lo hacía pero no tanto ni tan específicamente.

- ¿Cuándo empezó la banda The Best de tributo a Tina Turner?

- En noviembre del año pasado, hace casi 1 año ya. Tuvimos nuestro debut-presentación en el Teatro Imperial de Maipú y haber estado antes en radio Nihuil, en el programa TDLQP, de Ricardo Montacuto, nos dio un espaldarazo por la difusión en el streaming sobre todo.

- ¿Y qué tal el comienzo sobre el escenario?

- Fue una locura y la gente estaba muy expectante. En ese vivo que hicimos en Nihuil ya empecé a sentir el afecto de la gente. Y algunos oyentes decían que no podían seguir trabajando o manejando porque dejaban de hacerlo para escucharme y muchas cosas bonitas más. Esa actuación para mí fue un logro muy grande porque nunca había estado al frente de una banda y mucho menos en un teatro.

- Fue tu debut como vocalista...

- Sí. La gente me conocía pero siempre haciendo los coros pero en este momento, cantando las canciones de Tina Turner estaba sola adelante. Fue hermoso y cuando cerraron el telón mucha gente se quedó llamándome y tuve que salir. Y ahí es cuando sentí que esto no era joda,

- ¿Qué repercusiones recibiste?

- Me hice amiga de unas fans de Tina Turner porque es increíble cómo la reina del rock and roll atrae al público femenino por su personalidad y su lucha y todo lo que se fue sabiendo de su vida fuera del escenario. En general, las mujeres se sienten muy identificadas con Tina Turner y muchas me lo dicen y me muestran sus tatuajes. Con una chica nos hicimos amigas, tiene 30 años, es policía y fanática. Y Marlén, de Rivadavia, y otras chicas. Siempre alientan a que sigamos dando shows.

Radio Nihuil y el espaldarazo a The Best

La Bibi Fernández cuenta que la banda The Best, tributo a Tina Turner, no ha tocado mucho todavía en público pero que va recibiendo propuestas. Algunas llegaron después del toque por el cumpleaños de FM Ayer.

- ¿Cómo armaste la banda?

- Primero fui armando mi show; elegí los canciones mirando todos los recitales de Tina Turner; así me fui viendo yo misma y empecé a armar la banda. Yo he tocado con muchos músicos mendocinos y yo sé lo que no quiero.

-¿Es sencillo encontrar músicos en Mendoza?

- Y... los que toquen instrumentos es lo más difícil. Hay que lograr un buen sonido en batería porque los shows de Tina Turner tienen mucha percusión. Y piano, tienen mucho piano y mucha secuencia y se tienen que llevar muy bien con el baterista. Al primero que le dije de este proyecto fue a Claudio Benedetti, que es San Martín. Después a Adrián Muñoz, que toca en muchas bandas pero es un tipo muy organizado y respetuoso. Y a Juan Pablo Bruno, que es el saxofonista que toca en todos lados y me dijo, Bibi, sí, seguro. Me faltaban bajista y la guitarra. Mi amiga Laura Musere está en los coros.

- Contame del guitarrista elegido...

- Tiene 20 años y la madre es fanática de Tina Turner y él sabía todos los temas.

- Tu casa siempre ha estado llena de música...

- Siempre, desde chica. Me casé a los 17 años y el papá de mis hijos es Alejandro Moyano (tecladista de la banda mendocina Raivan Pérez; éxito de los ´80) y mis dos hijos son músicos.

Carlos es parte de la banda y de su vida

Carlos Ortiz es integrante de la banda The Best y esposo de Bibi Fernández. "Viene de otro palo, de la música académica, del canto gregoriano y está en los coros. Disfrutamos mucho de la música. Nos conocimos en un ambiente de música coral. De hecho, yo fui parte del Coro Universitario de Mendoza que dirigía el maestro Felipe Vallesi".

- ¿Tu gente del día a día sabe que sobre el escenario te transformás en Tina Turner? ¿Opinan? ¿Te van a ver o lo cotidiano es otro mundo?

- Sí, es otro mundo. Mis compañeros de trabajo, quizás los más cercanos, me van a ver porque saben lo que la música representa para mí. Y eso está bueno.

- ¿Qué sentís gracias a la música?

- Que tengo una virtud: cantar y que la gente lo sienta, lo perciba. Poder transmitirlo porque lo siento adentro mío. A esta altura de mi vida estoy logrando lo que siempre quise: ir al frente y que la gente me reconozca. Eso es increíble. Para lograrlo me preparé desde lo mental, lo físico y lo artístico. Y está funcionando.

Quiénes integran la banda The Best

- Claudio Benedetti en batería

- Federico Servant en guitarra

- Juan Pablo Bruno en saxo

- Claudio Sosa en bajo

- Adrián Muñoz en pianos

- Bibi Fernández en voz

- Invitados: Compadre Lépez en armónica y Laura Musere en voces

- Carlos Ortiz, Fernanda Checarini, Laura Sánchez y Federico Sánchez

