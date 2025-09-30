El fenómeno que hace vibrar al país, Nuestro Romance, desembarca por primera vez en Mendoza con su show "La Aplanadora del Amor". La banda que transforma baladas y boleros en himnos de rock "pogo-friendly" se presentará el viernes 3 de octubre a las 23 en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). Las entradas se venden en EntradaWeb.
Nuestro Romance llega a Mendoza: la "Aplanadora del amor" debuta en Nido Club y promete pogos melosos
La banda que agotó Obras y se convirtió en furor nacional llega a la provincia con una noche que promete boleros en clave rock, emoción a flor de piel y sorteos tan insólitos como legendarios