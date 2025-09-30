Inicio Espectáculos Fin de semana
Este viernes

Nuestro Romance llega a Mendoza: la "Aplanadora del amor" debuta en Nido Club y promete pogos melosos

La banda que agotó Obras y se convirtió en furor nacional llega a la provincia con una noche que promete boleros en clave rock, emoción a flor de piel y sorteos tan insólitos como legendarios

Por UNO
Nuestro Romance llega por primera vez a Mendoza.

El fenómeno que hace vibrar al país, Nuestro Romance, desembarca por primera vez en Mendoza con su show "La Aplanadora del Amor". La banda que transforma baladas y boleros en himnos de rock "pogo-friendly" se presentará el viernes 3 de octubre a las 23 en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). Las entradas se venden en EntradaWeb.

La noche comenzará con la apertura del artista mendocino Andro Solo, y el cierre será una "Fiesta Romántica" post show que durará toda la noche de la mano de DJ Rústico.

Nuestro Romance: un ritual colectivo que arrasa

Después de un año explosivo que incluyó shows agotados en todo el país y un hito con más de 4.000 personas en el Estadio Obras de Buenos Aires, Nuestro Romance trae a Mendoza una propuesta que va más allá del simple concierto. La banda, integrada por Juan Amón (voz), Lulo Scattini (guitarra y voz), Rodrigo Sily (batería), Gonzalo Collado (bajo), Kahil Ferraris (guitarra eléctrica) y Pol Piriz (teclados y coros), se destaca por su estilo único: tomar esas canciones románticas que todos conocemos y, con una puesta en escena intensa, teatral y festiva, convertirlas en una experiencia de rock inolvidable.

Embed - Te quiero tanto - Nuestro Romance

Placeres culposos y premios excéntricos

Quienes ya asistieron a una de sus "fiestas románticas" saben que es imposible resistirse. El show es una invitación a liberarse de los prejuicios y dejarse llevar por los "placeres culposos" de la música latina. Nadie puede evitar moverse al ritmo de un clásico como "Torero" de Chayanne, cantar a viva voz "Azul" de Cristian Castro, emocionarse con "Tan Enamorados" de Ricardo Montaner o sentir la piel de ave con "A Puro Dolor" de Son by Four. Es una mezcla de música, humor y emoción que los críticos ya definen como una experiencia "única, casi bíblica".

La leyenda que rodea a Nuestro Romance también incluye sus sorteos de dudosa moral. Entre el público se rumorea que los afortunados pueden ser beneficiados con premios tan excéntricos como licuadoras, bordeadoras de césped o prendas en liquidación, añadiendo un toque de humor surrealista a la velada.

