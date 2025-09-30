Nuestro Romance llega a Mendoza: la "Aplanadora del amor" debuta en Nido Club y promete pogos melosos

La noche comenzará con la apertura del artista mendocino Andro Solo, y el cierre será una "Fiesta Romántica" post show que durará toda la noche de la mano de DJ Rústico.

Nuestro Romance: un ritual colectivo que arrasa

Después de un año explosivo que incluyó shows agotados en todo el país y un hito con más de 4.000 personas en el Estadio Obras de Buenos Aires, Nuestro Romance trae a Mendoza una propuesta que va más allá del simple concierto. La banda, integrada por Juan Amón (voz), Lulo Scattini (guitarra y voz), Rodrigo Sily (batería), Gonzalo Collado (bajo), Kahil Ferraris (guitarra eléctrica) y Pol Piriz (teclados y coros), se destaca por su estilo único: tomar esas canciones románticas que todos conocemos y, con una puesta en escena intensa, teatral y festiva, convertirlas en una experiencia de rock inolvidable.