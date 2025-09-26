Estelares. Este domingo en Mendoza. 

Estelares, la banda plantense liderada por Manuel Moretti presenta su nuevo material "Los Lobos". Será el domingo 28 de septiembre a las 21 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Las entradas se compran en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

El show de Estelares gira en torno a la presentación de su décimo disco, "Los lobos" el cual propone un viaje a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo”.

Estelares
Al mando de Manu Moretti, Estelares se presenta este domingo en Mendoza.&nbsp;

Luego de tres años, Estelares lanzó su décimo trabajo de estudio Los Lobos y anunció nuevos conciertos en su gira por distintas ciudades.

Estelares en Mendoza: "Los Lobos"

“Los lobos son animales gregarios, suelen utilizar aullidos para comunicarse entre sí y como advertencia para con otras manadas, la defensa de su territorio…pero los lobos solitarios rara vez responden a los aullidos…”, afirma la descripción de este nuevo material que se presentará en Mendoza.

El disco fue grabado en Romaphonic por Eduardo Pereyra y Martín Pomares quien también se encargó de la mezcla en Big Foot Estudio. Masterizado por Eduardo Pereyra en Mamma’s House y producido por Germán Wiedemer.

“Alma en mí” es el corte de difusión del flamante disco de Estelares, con el que invita a un viaje con su estilo inconfundible, entre la poesía y el sonido del rock.

La banda está integrada por Manuel Moretti (voz), Víctor Bertamoni (guitarras), Pali Silvera (bajo), Javier Miranda (batería), Guillermo Harrington (guitarras y coros) y Eduardo Minervino (teclados).

