Luego de tres años, Estelares lanzó su décimo trabajo de estudio Los Lobos y anunció nuevos conciertos en su gira por distintas ciudades.

Estelares en Mendoza: "Los Lobos"

“Los lobos son animales gregarios, suelen utilizar aullidos para comunicarse entre sí y como advertencia para con otras manadas, la defensa de su territorio…pero los lobos solitarios rara vez responden a los aullidos…”, afirma la descripción de este nuevo material que se presentará en Mendoza.

El disco fue grabado en Romaphonic por Eduardo Pereyra y Martín Pomares quien también se encargó de la mezcla en Big Foot Estudio. Masterizado por Eduardo Pereyra en Mamma’s House y producido por Germán Wiedemer.

“Alma en mí” es el corte de difusión del flamante disco de Estelares, con el que invita a un viaje con su estilo inconfundible, entre la poesía y el sonido del rock.

Embed - Estelares - Alma en mí (video oficial)

La banda está integrada por Manuel Moretti (voz), Víctor Bertamoni (guitarras), Pali Silvera (bajo), Javier Miranda (batería), Guillermo Harrington (guitarras y coros) y Eduardo Minervino (teclados).