Teatro obra Los Putativos El elenco El Globo llega con una propuesta de humor.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

TEATRO-HUMOR. Silvia Saboini y Melly Onofri presentan “Todo incluido”: un pasaje directo a las mejores vacaciones del humor. La dupla cómica Colgadísimas protagoniza un espectáculo con personajes, canciones y situaciones desopilantes. La cita es el 27 de septiembre en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad). Localidades por EntradaWeb.

Melly Onofri y silvia Saboini Obra Todo Incluido Melly Onofri y Silvia Saboini, la desopilante dupla Colgadísimas presentan nueva obra.

MÚSICA POPULAR. Ángela Leiva regresa a Mendoza de la mano de su tour "Mi Voz para el Mundo". La cantautora ofrecerá dos imperdibles funciones. La primera cita será el viernes 26 de septiembre a las 22 en el Cine Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia). Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir a través de Tuentrada.com y en la boletería del teatro. La segunda presentación será el sábado 27 de septiembre a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Los tickets para esta fecha están disponibles en Ticketet.com.ar y en la boletería del Arena (solo en efectivo).

Ángela Leiva 2 Ángela Leiva se presenta viernes y sábado en Mendoza.

MÚSICA-ROCK NACIONAL. Guasones, la banda platense que se ganó un sitio de honor en el rock argentino estará el viernes 26 de septiembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Su estilo potente y único será el sello que Facundo Soto y compañía le impriman a esta presentación que abre el fin de semana en Mendoza. La cita es a las 22 y las entradas se pueden comprar a través de Ticketeck.com.ar y en la boletería del estadio.

Guasones.jpg Facundo Soto se presenta este viernes en el Arena Maipú Stadium.

MÚSICA CLÁSICA. La Orquesta Filarmónica de Mendoza continúa con la celebración de sus 40 años de trayectoria con una nueva presentación de su temporada 2025. El viernes 26 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) la agrupación presentará el concierto de abono N°10, bajo la dirección del maestro invitado Javier Mas y con la participación especial de los solistas Andrea Yurcic (fagot) y Zurab Tchrikishvili (trompeta). Las entradas tienen un valor de $4.000 y se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

Orquesta Filarmónica Mendoza.jpg La Orquesta Filarmónica de Mendoza sigue celebrando sus 40 años de historia.

MÚSICA POPULAR-ROCK NACIONAL. El cantante y compositor Gustavo Cordera llega a Mendoza con su "Caravana Tour 2025". Será el viernes 26 de septiembre a las 21 en 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de la plataforma Flashpass.com.ar. El recital es apto solo para mayores de 18 años.

Gustavo Cordera Pelado Cordera 1 Gustavo Cordera presenta su show en el 23 Ríos Craft Beer este viernes

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA-ROCK INTERNACIONAL. El sábado 27 de setiembre The Clover presenta un show tremendo en el Teatro Imperial (Pablo Pescara 301, Maipú). La banda mendocina propone un recorrido por las mejores canciones de Queen, INXS, Toto y The Guns 'N Roses entre otros referentes de los '80 y '90. Será a las 22 y las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb y boletería del teatro.

The Clover banda tributo canciones internacionales The Clover. La banda mendocina toca una verdadera banda sonora de los '80 y '90 este sábado en el Imperial.

MÚSICA-ROCK-POP. El sábado 27 de septiembre, a las 21, Airbag se presentará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). El concierto, que forma parte de la exitosa gira "El Club de la Pelea", es uno de los más esperados del año y de lo más atractivo del fin de semana. Las últimas entradas están disponibles para su venta a través del sitio web Tuentrada.com y en la tienda Moicano Rockería, ubicada en la Galería Caracol de la Ciudad de Mendoza.

Airbag 2 Airbag se sube al escneario del Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Imperdible.

MÚSICA URBANA. Rusher llega a Mendoza para presentar su esperado álbum debut, "Casa 11", en el marco de su tour nacional. El espectáculo será el sábado 27 de septiembre a las 21 en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad). Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb.

Rusher.jpg Rusher, este sábado en Nido Club.

TEATRO. "Habitación Macbeth" llega a Mendoza. La cita es el sábado 27 de septiembre a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas están disponibles para su compra a través de Entradaweb.

Habitación Macbeth 2 "Habitación Macbeth", una interesantísima propuesta en el Independencia.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA-ROCK NACIONAL. Estelares, la banda liderada por Manuel Moretti presenta su nuevo material "Los Lobos" este domingo a las 21 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo). Se trata del décimo disco del grupo que propone un viaje a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo”.